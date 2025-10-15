- Crescimento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
41 (71.92%)
Negociações com perda:
16 (28.07%)
Melhor negociação:
64.96 USD
Pior negociação:
-18.46 USD
Lucro bruto:
607.50 USD (13 514 pips)
Perda bruta:
-123.69 USD (5 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (38.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
95.76 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
97.90%
Depósito máximo carregado:
7.76%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
15.62
Negociações longas:
30 (52.63%)
Negociações curtas:
27 (47.37%)
Fator de lucro:
4.91
Valor esperado:
8.49 USD
Lucro médio:
14.82 USD
Perda média:
-7.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-30.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.98 USD (2)
Crescimento mensal:
5.91%
Previsão anual:
71.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
30.98 USD (2.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.61% (30.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.71% (763.92 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|484
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.96 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +38.13 USD
Máxima perda consecutiva: -30.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
Sem comentários
