Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live08 0.00 × 1 GlobalPrime-Live 0.00 × 3 FPMarkets-Live 0.00 × 4 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 4 Pepperstone-Edge07 0.00 × 4 FPMarkets-Live3 0.00 × 4 RoboForex-ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 5 ATCBrokers-Live 1 0.00 × 1 Osprey-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 4 WindsorBrokers-REAL2 0.00 × 2 FXChoice-Pro Live 0.00 × 1 EurotradeSA-Live01 0.00 × 4 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 1 360Capital-Real 0.00 × 1 LiteFinance-ECN.com 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live2 0.00 × 4 FBS-Real-6 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 4 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 2 ThreeTrader-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 4 LQDLLC-Live01 0.00 × 1 53 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou