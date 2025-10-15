- 자본
- 축소
트레이드:
66
이익 거래:
46 (69.69%)
손실 거래:
20 (30.30%)
최고의 거래:
208.26 USD
최악의 거래:
-57.06 USD
총 수익:
969.03 USD (15 977 pips)
총 손실:
-280.62 USD (8 767 pips)
연속 최대 이익:
8 (38.13 USD)
연속 최대 이익:
301.77 USD (3)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
97.90%
최대 입금량:
7.76%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
4.84
롱(주식매수):
33 (50.00%)
숏(주식차입매도):
33 (50.00%)
수익 요인:
3.45
기대수익:
10.43 USD
평균 이익:
21.07 USD
평균 손실:
-14.03 USD
연속 최대 손실:
3 (-142.35 USD)
연속 최대 손실:
-142.35 USD (3)
월별 성장률:
8.92%
연간 예측:
108.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
142.35 USD (10.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.35% (142.35 USD)
자본금별:
28.71% (763.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|688
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +208.26 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +38.13 USD
연속 최대 손실: -142.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
38%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
21
100%
66
69%
98%
3.45
10.43
USD
USD
29%
1:500