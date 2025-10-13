- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
258
盈利交易:
217 (84.10%)
亏损交易:
41 (15.89%)
最好交易:
7.45 USD
最差交易:
-31.27 USD
毛利:
395.69 USD (138 055 pips)
毛利亏损:
-135.95 USD (15 346 pips)
最大连续赢利:
43 (101.85 USD)
最大连续盈利:
101.85 USD (43)
夏普比率:
0.31
交易活动:
5.12%
最大入金加载:
22.63%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
4.64
长期交易:
229 (88.76%)
短期交易:
29 (11.24%)
利润因子:
2.91
预期回报:
1.01 USD
平均利润:
1.82 USD
平均损失:
-3.32 USD
最大连续失误:
3 (-30.65 USD)
最大连续亏损:
-31.27 USD (1)
每月增长:
63.82%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
55.98 USD (15.67%)
相对跌幅:
结余:
24.28% (55.98 USD)
净值:
25.08% (52.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|2
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|250
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|0
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|98K
|EURUSD
|-24
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.45 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +101.85 USD
最大连续亏损: -30.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
