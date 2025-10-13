- Crescita
Trade:
34
Profit Trade:
33 (97.05%)
Loss Trade:
1 (2.94%)
Best Trade:
3.84 USD
Worst Trade:
-18.45 USD
Profitto lordo:
79.19 USD (7 804 pips)
Perdita lorda:
-18.45 USD (1 845 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (55.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.55 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.29
Long Trade:
29 (85.29%)
Short Trade:
5 (14.71%)
Fattore di profitto:
4.29
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
2.40 USD
Perdita media:
-18.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.45 USD (1)
Crescita mensile:
37.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.45 USD (8.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|61
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.84 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +55.55 USD
Massima perdita consecutiva: -18.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.93 × 75
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
