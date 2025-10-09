- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
109 (65.26%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (34.73%)
En iyi işlem:
1 666.42 USD
En kötü işlem:
-193.80 USD
Brüt kâr:
7 737.30 USD (20 175 pips)
Brüt zarar:
-2 588.11 USD (21 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (15.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 371.35 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.05
Alış işlemleri:
79 (47.31%)
Satış işlemleri:
88 (52.69%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
30.83 USD
Ortalama kâr:
70.98 USD
Ortalama zarar:
-44.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-299.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 018.94 USD (8)
Aylık büyüme:
51.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
165.58 USD
Maksimum:
1 018.94 USD (8.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.87% (1 018.94 USD)
Varlığa göre:
4.29% (649.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|167
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 666.42 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -299.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JDRSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown
This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
51%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
4
100%
167
65%
100%
2.98
30.83
USD
USD
9%
1:400