Andreas Wijaksono

Super GBP EA

Andreas Wijaksono
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
JDRSecurities-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
109 (65.26%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (34.73%)
En iyi işlem:
1 666.42 USD
En kötü işlem:
-193.80 USD
Brüt kâr:
7 737.30 USD (20 175 pips)
Brüt zarar:
-2 588.11 USD (21 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (15.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 371.35 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.05
Alış işlemleri:
79 (47.31%)
Satış işlemleri:
88 (52.69%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
30.83 USD
Ortalama kâr:
70.98 USD
Ortalama zarar:
-44.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-299.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 018.94 USD (8)
Aylık büyüme:
51.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
165.58 USD
Maksimum:
1 018.94 USD (8.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.87% (1 018.94 USD)
Varlığa göre:
4.29% (649.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 167
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 666.42 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -299.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JDRSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.28 × 54
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown

This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id

İnceleme yok
2025.10.09 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.