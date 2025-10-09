СигналыРазделы
Andreas Wijaksono

Super GBP EA

Andreas Wijaksono
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 158%
JDRSecurities-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
324 (69.23%)
Убыточных трейдов:
144 (30.77%)
Лучший трейд:
1 801.68 USD
Худший трейд:
-193.80 USD
Общая прибыль:
22 430.72 USD (65 873 pips)
Общий убыток:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 895.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 371.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
97.71%
Макс. загрузка депозита:
15.06%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.54
Длинных трейдов:
211 (45.09%)
Коротких трейдов:
257 (54.91%)
Профит фактор:
3.40
Мат. ожидание:
33.84 USD
Средняя прибыль:
69.23 USD
Средний убыток:
-45.79 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-299.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 018.94 USD (8)
Прирост в месяц:
17.45%
Годовой прогноз:
211.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
165.58 USD
Максимальная:
1 018.94 USD (8.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.87% (1 018.94 USD)
По эквити:
36.06% (6 822.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 468
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 801.68 USD
Худший трейд: -194 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 895.56 USD
Макс. убыток в серии: -299.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JDRSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.28 × 54
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown

This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id

Нет отзывов
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 22:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 06:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
Копировать

