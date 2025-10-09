- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
468
Прибыльных трейдов:
324 (69.23%)
Убыточных трейдов:
144 (30.77%)
Лучший трейд:
1 801.68 USD
Худший трейд:
-193.80 USD
Общая прибыль:
22 430.72 USD (65 873 pips)
Общий убыток:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (2 895.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 371.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
97.71%
Макс. загрузка депозита:
15.06%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.54
Длинных трейдов:
211 (45.09%)
Коротких трейдов:
257 (54.91%)
Профит фактор:
3.40
Мат. ожидание:
33.84 USD
Средняя прибыль:
69.23 USD
Средний убыток:
-45.79 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-299.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 018.94 USD (8)
Прирост в месяц:
17.45%
Годовой прогноз:
211.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
165.58 USD
Максимальная:
1 018.94 USD (8.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.87% (1 018.94 USD)
По эквити:
36.06% (6 822.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 801.68 USD
Худший трейд: -194 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 895.56 USD
Макс. убыток в серии: -299.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JDRSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.28 × 54
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown
This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
158%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
17
100%
468
69%
98%
3.40
33.84
USD
USD
36%
1:400