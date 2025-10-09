SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Super GBP EA
Andreas Wijaksono

Super GBP EA

Andreas Wijaksono
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
JDRSecurities-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
195
Bénéfice trades:
129 (66.15%)
Perte trades:
66 (33.85%)
Meilleure transaction:
1 666.42 USD
Pire transaction:
-193.80 USD
Bénéfice brut:
8 835.22 USD (24 437 pips)
Perte brute:
-2 959.16 USD (24 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (15.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 371.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
90.86%
Charge de dépôt maximale:
15.06%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
5.77
Longs trades:
97 (49.74%)
Courts trades:
98 (50.26%)
Facteur de profit:
2.99
Rendement attendu:
30.13 USD
Bénéfice moyen:
68.49 USD
Perte moyenne:
-44.84 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-299.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 018.94 USD (8)
Croissance mensuelle:
58.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
165.58 USD
Maximal:
1 018.94 USD (8.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.87% (1 018.94 USD)
Par fonds propres:
30.90% (4 905.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 195
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 5.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -204
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 666.42 USD
Pire transaction: -194 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +15.50 USD
Perte consécutive maximale: -299.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JDRSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.28 × 54
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown

This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id

Aucun avis
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
