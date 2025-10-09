SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Super GBP EA
Andreas Wijaksono

Super GBP EA

Andreas Wijaksono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 158%
JDRSecurities-Live
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
468
Gewinntrades:
324 (69.23%)
Verlusttrades:
144 (30.77%)
Bester Trade:
1 801.68 USD
Schlechtester Trade:
-193.80 USD
Bruttoprofit:
22 430.72 USD (65 873 pips)
Bruttoverlust:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (2 895.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 371.35 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
97.71%
Max deposit load:
15.06%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
15.54
Long-Positionen:
211 (45.09%)
Short-Positionen:
257 (54.91%)
Profit-Faktor:
3.40
Mathematische Gewinnerwartung:
33.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-45.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-299.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 018.94 USD (8)
Wachstum pro Monat :
17.45%
Jahresprognose:
211.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
165.58 USD
Maximaler:
1 018.94 USD (8.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.87% (1 018.94 USD)
Kapital:
36.06% (6 822.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 468
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 801.68 USD
Schlechtester Trade: -194 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 895.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -299.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JDRSecurities-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.28 × 54
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown

This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id

Keine Bewertungen
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 22:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 06:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Super GBP EA
100 USD pro Monat
158%
0
0
USD
26K
USD
17
100%
468
69%
98%
3.40
33.84
USD
36%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.