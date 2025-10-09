SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Super GBP EA
Andreas Wijaksono

Super GBP EA

Andreas Wijaksono
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 158%
JDRSecurities-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
468
Transacciones Rentables:
324 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
144 (30.77%)
Mejor transacción:
1 801.68 USD
Peor transacción:
-193.80 USD
Beneficio Bruto:
22 430.72 USD (65 873 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (2 895.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 371.35 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
97.71%
Carga máxima del depósito:
15.06%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
15.54
Transacciones Largas:
211 (45.09%)
Transacciones Cortas:
257 (54.91%)
Factor de Beneficio:
3.40
Beneficio Esperado:
33.84 USD
Beneficio medio:
69.23 USD
Pérdidas medias:
-45.79 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-299.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 018.94 USD (8)
Crecimiento al mes:
17.45%
Pronóstico anual:
211.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
165.58 USD
Máxima:
1 018.94 USD (8.87%)
Reducción relativa:
De balance:
8.87% (1 018.94 USD)
De fondos:
36.06% (6 822.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 468
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 801.68 USD
Peor transacción: -194 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +2 895.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -299.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JDRSecurities-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.28 × 54
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown

This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id

2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 22:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 06:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
