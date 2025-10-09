SinaisSeções
Andreas Wijaksono

Super GBP EA

Andreas Wijaksono
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 158%
JDRSecurities-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
468
Negociações com lucro:
324 (69.23%)
Negociações com perda:
144 (30.77%)
Melhor negociação:
1 801.68 USD
Pior negociação:
-193.80 USD
Lucro bruto:
22 430.72 USD (65 873 pips)
Perda bruta:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (2 895.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 371.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
97.71%
Depósito máximo carregado:
15.06%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
15.54
Negociações longas:
211 (45.09%)
Negociações curtas:
257 (54.91%)
Fator de lucro:
3.40
Valor esperado:
33.84 USD
Lucro médio:
69.23 USD
Perda média:
-45.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-299.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 018.94 USD (8)
Crescimento mensal:
17.45%
Previsão anual:
211.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
165.58 USD
Máximo:
1 018.94 USD (8.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.87% (1 018.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.06% (6 822.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 468
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 801.68 USD
Pior negociação: -194 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 895.56 USD
Máxima perda consecutiva: -299.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JDRSecurities-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.28 × 54
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown

This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id

Sem comentários
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 22:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 06:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Super GBP EA
100 USD por mês
158%
0
0
USD
26K
USD
17
100%
468
69%
98%
3.40
33.84
USD
36%
1:400
