Negociações:
468
Negociações com lucro:
324 (69.23%)
Negociações com perda:
144 (30.77%)
Melhor negociação:
1 801.68 USD
Pior negociação:
-193.80 USD
Lucro bruto:
22 430.72 USD (65 873 pips)
Perda bruta:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (2 895.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 371.35 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
97.71%
Depósito máximo carregado:
15.06%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
15.54
Negociações longas:
211 (45.09%)
Negociações curtas:
257 (54.91%)
Fator de lucro:
3.40
Valor esperado:
33.84 USD
Lucro médio:
69.23 USD
Perda média:
-45.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-299.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 018.94 USD (8)
Crescimento mensal:
17.45%
Previsão anual:
211.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
165.58 USD
Máximo:
1 018.94 USD (8.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.87% (1 018.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.06% (6 822.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JDRSecurities-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.28 × 54
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown
This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id
Sem comentários
