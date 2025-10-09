- 자본
- 축소
트레이드:
468
이익 거래:
324 (69.23%)
손실 거래:
144 (30.77%)
최고의 거래:
1 801.68 USD
최악의 거래:
-193.80 USD
총 수익:
22 430.72 USD (65 873 pips)
총 손실:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
연속 최대 이익:
13 (2 895.56 USD)
연속 최대 이익:
3 371.35 USD (5)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
97.71%
최대 입금량:
15.06%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
15.54
롱(주식매수):
211 (45.09%)
숏(주식차입매도):
257 (54.91%)
수익 요인:
3.40
기대수익:
33.84 USD
평균 이익:
69.23 USD
평균 손실:
-45.79 USD
연속 최대 손실:
11 (-299.98 USD)
연속 최대 손실:
-1 018.94 USD (8)
월별 성장률:
17.45%
연간 예측:
211.69%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
165.58 USD
최대한의:
1 018.94 USD (8.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.87% (1 018.94 USD)
자본금별:
36.06% (6 822.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 801.68 USD
최악의 거래: -194 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 895.56 USD
연속 최대 손실: -299.98 USD
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown
This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
158%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
17
100%
468
69%
98%
3.40
33.84
USD
USD
36%
1:400