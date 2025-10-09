信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Super GBP EA
Andreas Wijaksono

Super GBP EA

Andreas Wijaksono
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 158%
JDRSecurities-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
468
盈利交易:
324 (69.23%)
亏损交易:
144 (30.77%)
最好交易:
1 801.68 USD
最差交易:
-193.80 USD
毛利:
22 430.72 USD (65 873 pips)
毛利亏损:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
最大连续赢利:
13 (2 895.56 USD)
最大连续盈利:
3 371.35 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
97.71%
最大入金加载:
15.06%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.54
长期交易:
211 (45.09%)
短期交易:
257 (54.91%)
利润因子:
3.40
预期回报:
33.84 USD
平均利润:
69.23 USD
平均损失:
-45.79 USD
最大连续失误:
11 (-299.98 USD)
最大连续亏损:
-1 018.94 USD (8)
每月增长:
17.45%
年度预测:
211.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
165.58 USD
最大值:
1 018.94 USD (8.87%)
相对跌幅:
结余:
8.87% (1 018.94 USD)
净值:
36.06% (6 822.49 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 468
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 801.68 USD
最差交易: -194 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 895.56 USD
最大连续亏损: -299.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JDRSecurities-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.28 × 54
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown

This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id

没有评论
2025.11.25 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 10:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 22:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 08:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 06:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 07:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 06:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 14:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
