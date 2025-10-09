- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
468
盈利交易:
324 (69.23%)
亏损交易:
144 (30.77%)
最好交易:
1 801.68 USD
最差交易:
-193.80 USD
毛利:
22 430.72 USD (65 873 pips)
毛利亏损:
-6 594.16 USD (47 097 pips)
最大连续赢利:
13 (2 895.56 USD)
最大连续盈利:
3 371.35 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
97.71%
最大入金加载:
15.06%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 天
采收率:
15.54
长期交易:
211 (45.09%)
短期交易:
257 (54.91%)
利润因子:
3.40
预期回报:
33.84 USD
平均利润:
69.23 USD
平均损失:
-45.79 USD
最大连续失误:
11 (-299.98 USD)
最大连续亏损:
-1 018.94 USD (8)
每月增长:
17.45%
年度预测:
211.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
165.58 USD
最大值:
1 018.94 USD (8.87%)
相对跌幅:
结余:
8.87% (1 018.94 USD)
净值:
36.06% (6 822.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|468
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 801.68 USD
最差交易: -194 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 895.56 USD
最大连续亏损: -299.98 USD
Pair GBP_USD
Method Manage Martingale with low drawdown
This signal is for reference only, if you want to use to your account please consult to metavest.id
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
158%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
17
100%
468
69%
98%
3.40
33.84
USD
USD
36%
1:400