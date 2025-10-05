- Büyüme
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
91 (42.12%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (57.87%)
En iyi işlem:
527.49 USD
En kötü işlem:
-530.01 USD
Brüt kâr:
25 853.46 USD (268 457 pips)
Brüt zarar:
-21 809.62 USD (225 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 980.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 980.62 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
12.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
133 (61.57%)
Satış işlemleri:
83 (38.43%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
18.72 USD
Ortalama kâr:
284.10 USD
Ortalama zarar:
-174.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 090.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 090.35 USD (9)
Aylık büyüme:
34.25%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 863.20 USD
Maksimum:
4 208.59 USD (66.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|GBPJPY
|22
|EURJPY
|14
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|6
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.5K
|GBPJPY
|-971
|EURJPY
|-141
|CADJPY
|78
|GBPUSD
|-66
|CHFJPY
|-333
|AUDUSD
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|61K
|GBPJPY
|-13K
|EURJPY
|-1.3K
|CADJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-427
|CHFJPY
|-4.5K
|AUDUSD
|-15
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +527.49 USD
En kötü işlem: -530 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 980.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 090.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
