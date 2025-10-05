SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BRACAP
Rqbianto

BRACAP

Rqbianto
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
91 (42.12%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (57.87%)
En iyi işlem:
527.49 USD
En kötü işlem:
-530.01 USD
Brüt kâr:
25 853.46 USD (268 457 pips)
Brüt zarar:
-21 809.62 USD (225 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (2 980.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 980.62 USD (11)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
12.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
133 (61.57%)
Satış işlemleri:
83 (38.43%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
18.72 USD
Ortalama kâr:
284.10 USD
Ortalama zarar:
-174.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2 090.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 090.35 USD (9)
Aylık büyüme:
34.25%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 863.20 USD
Maksimum:
4 208.59 USD (66.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 160
GBPJPY 22
EURJPY 14
CADJPY 7
GBPUSD 6
CHFJPY 6
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.5K
GBPJPY -971
EURJPY -141
CADJPY 78
GBPUSD -66
CHFJPY -333
AUDUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 61K
GBPJPY -13K
EURJPY -1.3K
CADJPY 1.4K
GBPUSD -427
CHFJPY -4.5K
AUDUSD -15
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +527.49 USD
En kötü işlem: -530 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +2 980.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 090.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 6
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
289 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol