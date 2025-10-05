시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BRACAP
Rqbianto

BRACAP

Rqbianto
0 리뷰
안정성
29
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 312%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
413
이익 거래:
190 (46.00%)
손실 거래:
223 (54.00%)
최고의 거래:
710.69 USD
최악의 거래:
-600.84 USD
총 수익:
59 032.19 USD (605 286 pips)
총 손실:
-47 520.50 USD (464 139 pips)
연속 최대 이익:
11 (3 889.71 USD)
연속 최대 이익:
3 889.71 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
65.64%
최대 입금량:
17.77%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.43
롱(주식매수):
269 (65.13%)
숏(주식차입매도):
144 (34.87%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
27.87 USD
평균 이익:
310.70 USD
평균 손실:
-213.10 USD
연속 최대 손실:
10 (-3 008.56 USD)
연속 최대 손실:
-3 008.56 USD (10)
월별 성장률:
2.41%
연간 예측:
29.20%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 863.20 USD
최대한의:
8 024.50 USD (36.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.22% (4 208.59 USD)
자본금별:
12.62% (759.15 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 324
EURJPY 28
GBPJPY 23
CHFJPY 11
CADJPY 10
GBPUSD 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
AUDUSD 1
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 13K
EURJPY -391
GBPJPY -1.1K
CHFJPY -48
CADJPY 134
GBPUSD -66
AUDJPY 290
NZDJPY 192
AUDUSD -4
USDJPY -93
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 155K
EURJPY -4.8K
GBPJPY -15K
CHFJPY -517
CADJPY 2.8K
GBPUSD -427
AUDJPY 3.4K
NZDJPY 2.3K
AUDUSD -15
USDJPY -1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +710.69 USD
최악의 거래: -601 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +3 889.71 USD
연속 최대 손실: -3 008.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 12
305 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.85% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 21:04
A large drawdown may occur on the account again
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BRACAP
월별 30 USD
312%
0
0
USD
6.7K
USD
29
0%
413
46%
66%
1.24
27.87
USD
78%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.