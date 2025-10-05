- 자본
트레이드:
413
이익 거래:
190 (46.00%)
손실 거래:
223 (54.00%)
최고의 거래:
710.69 USD
최악의 거래:
-600.84 USD
총 수익:
59 032.19 USD (605 286 pips)
총 손실:
-47 520.50 USD (464 139 pips)
연속 최대 이익:
11 (3 889.71 USD)
연속 최대 이익:
3 889.71 USD (11)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
65.64%
최대 입금량:
17.77%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.43
롱(주식매수):
269 (65.13%)
숏(주식차입매도):
144 (34.87%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
27.87 USD
평균 이익:
310.70 USD
평균 손실:
-213.10 USD
연속 최대 손실:
10 (-3 008.56 USD)
연속 최대 손실:
-3 008.56 USD (10)
월별 성장률:
2.41%
연간 예측:
29.20%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 863.20 USD
최대한의:
8 024.50 USD (36.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.22% (4 208.59 USD)
자본금별:
12.62% (759.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|324
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|11
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13K
|EURJPY
|-391
|GBPJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-48
|CADJPY
|134
|GBPUSD
|-66
|AUDJPY
|290
|NZDJPY
|192
|AUDUSD
|-4
|USDJPY
|-93
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|155K
|EURJPY
|-4.8K
|GBPJPY
|-15K
|CHFJPY
|-517
|CADJPY
|2.8K
|GBPUSD
|-427
|AUDJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDUSD
|-15
|USDJPY
|-1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +710.69 USD
최악의 거래: -601 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +3 889.71 USD
연속 최대 손실: -3 008.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
