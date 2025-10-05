СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BRACAP
Rqbianto

BRACAP

Rqbianto
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 242%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
389
Прибыльных трейдов:
175 (44.98%)
Убыточных трейдов:
214 (55.01%)
Лучший трейд:
710.69 USD
Худший трейд:
-600.84 USD
Общая прибыль:
55 571.73 USD (553 578 pips)
Общий убыток:
-45 192.27 USD (435 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 889.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 889.71 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
67.40%
Макс. загрузка депозита:
17.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
254 (65.30%)
Коротких трейдов:
135 (34.70%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
26.68 USD
Средняя прибыль:
317.55 USD
Средний убыток:
-211.18 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 008.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 008.56 USD (10)
Прирост в месяц:
-37.44%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 863.20 USD
Максимальная:
7 040.24 USD (31.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.22% (4 208.59 USD)
По эквити:
12.62% (759.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 300
EURJPY 28
GBPJPY 23
CHFJPY 11
CADJPY 10
GBPUSD 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
AUDUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11K
EURJPY -391
GBPJPY -1.1K
CHFJPY -48
CADJPY 134
GBPUSD -66
AUDJPY 290
NZDJPY 192
AUDUSD -4
USDJPY -93
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 132K
EURJPY -4.8K
GBPJPY -15K
CHFJPY -517
CADJPY 2.8K
GBPUSD -427
AUDJPY 3.4K
NZDJPY 2.3K
AUDUSD -15
USDJPY -1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +710.69 USD
Худший трейд: -601 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 889.71 USD
Макс. убыток в серии: -3 008.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 12
еще 304...
Нет отзывов
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.85% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 21:04
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BRACAP
30 USD в месяц
242%
0
0
USD
5.6K
USD
27
0%
389
44%
67%
1.22
26.68
USD
78%
1:50
