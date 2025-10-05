- Прирост
Всего трейдов:
389
Прибыльных трейдов:
175 (44.98%)
Убыточных трейдов:
214 (55.01%)
Лучший трейд:
710.69 USD
Худший трейд:
-600.84 USD
Общая прибыль:
55 571.73 USD (553 578 pips)
Общий убыток:
-45 192.27 USD (435 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (3 889.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 889.71 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
67.40%
Макс. загрузка депозита:
17.77%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
254 (65.30%)
Коротких трейдов:
135 (34.70%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
26.68 USD
Средняя прибыль:
317.55 USD
Средний убыток:
-211.18 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 008.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 008.56 USD (10)
Прирост в месяц:
-37.44%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 863.20 USD
Максимальная:
7 040.24 USD (31.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.22% (4 208.59 USD)
По эквити:
12.62% (759.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|300
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|11
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|-391
|GBPJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-48
|CADJPY
|134
|GBPUSD
|-66
|AUDJPY
|290
|NZDJPY
|192
|AUDUSD
|-4
|USDJPY
|-93
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|132K
|EURJPY
|-4.8K
|GBPJPY
|-15K
|CHFJPY
|-517
|CADJPY
|2.8K
|GBPUSD
|-427
|AUDJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDUSD
|-15
|USDJPY
|-1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +710.69 USD
Худший трейд: -601 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 889.71 USD
Макс. убыток в серии: -3 008.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
еще 304...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
242%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
27
0%
389
44%
67%
1.22
26.68
USD
USD
78%
1:50