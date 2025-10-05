- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
216
Profit Trade:
91 (42.12%)
Loss Trade:
125 (57.87%)
Best Trade:
527.49 USD
Worst Trade:
-530.01 USD
Profitto lordo:
25 853.46 USD (268 457 pips)
Perdita lorda:
-21 809.62 USD (225 855 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 980.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 980.62 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
12.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
133 (61.57%)
Short Trade:
83 (38.43%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
18.72 USD
Profitto medio:
284.10 USD
Perdita media:
-174.48 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-2 090.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 090.35 USD (9)
Crescita mensile:
34.25%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 863.20 USD
Massimale:
4 208.59 USD (66.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|GBPJPY
|22
|EURJPY
|14
|CADJPY
|7
|GBPUSD
|6
|CHFJPY
|6
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.5K
|GBPJPY
|-971
|EURJPY
|-141
|CADJPY
|78
|GBPUSD
|-66
|CHFJPY
|-333
|AUDUSD
|-4
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|61K
|GBPJPY
|-13K
|EURJPY
|-1.3K
|CADJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-427
|CHFJPY
|-4.5K
|AUDUSD
|-15
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +527.49 USD
Worst Trade: -530 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 980.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2 090.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni