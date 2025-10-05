SegnaliSezioni
BRACAP
Rqbianto

BRACAP

Rqbianto
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
216
Profit Trade:
91 (42.12%)
Loss Trade:
125 (57.87%)
Best Trade:
527.49 USD
Worst Trade:
-530.01 USD
Profitto lordo:
25 853.46 USD (268 457 pips)
Perdita lorda:
-21 809.62 USD (225 855 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (2 980.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 980.62 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
12.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
133 (61.57%)
Short Trade:
83 (38.43%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
18.72 USD
Profitto medio:
284.10 USD
Perdita media:
-174.48 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-2 090.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 090.35 USD (9)
Crescita mensile:
34.25%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 863.20 USD
Massimale:
4 208.59 USD (66.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 160
GBPJPY 22
EURJPY 14
CADJPY 7
GBPUSD 6
CHFJPY 6
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.5K
GBPJPY -971
EURJPY -141
CADJPY 78
GBPUSD -66
CHFJPY -333
AUDUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
GBPJPY -13K
EURJPY -1.3K
CADJPY 1.4K
GBPUSD -427
CHFJPY -4.5K
AUDUSD -15
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +527.49 USD
Worst Trade: -530 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +2 980.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2 090.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 6
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
289 più
