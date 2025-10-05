SeñalesSecciones
Rqbianto

BRACAP

Rqbianto
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 258%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
391
Transacciones Rentables:
176 (45.01%)
Transacciones Irrentables:
215 (54.99%)
Mejor transacción:
710.69 USD
Peor transacción:
-600.84 USD
Beneficio Bruto:
56 006.65 USD (558 530 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 374.07 USD (437 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (3 889.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 889.71 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
68.40%
Carga máxima del depósito:
17.77%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.51
Transacciones Largas:
256 (65.47%)
Transacciones Cortas:
135 (34.53%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
27.19 USD
Beneficio medio:
318.22 USD
Pérdidas medias:
-211.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 008.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 008.56 USD (10)
Crecimiento al mes:
-33.56%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 863.20 USD
Máxima:
7 040.24 USD (31.70%)
Reducción relativa:
De balance:
78.22% (4 208.59 USD)
De fondos:
12.62% (759.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 302
EURJPY 28
GBPJPY 23
CHFJPY 11
CADJPY 10
GBPUSD 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
AUDUSD 1
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 12K
EURJPY -391
GBPJPY -1.1K
CHFJPY -48
CADJPY 134
GBPUSD -66
AUDJPY 290
NZDJPY 192
AUDUSD -4
USDJPY -93
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 135K
EURJPY -4.8K
GBPJPY -15K
CHFJPY -517
CADJPY 2.8K
GBPUSD -427
AUDJPY 3.4K
NZDJPY 2.3K
AUDUSD -15
USDJPY -1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +710.69 USD
Peor transacción: -601 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +3 889.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 008.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 12
otros 304...
No hay comentarios
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 14:32
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.85% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 21:04
A large drawdown may occur on the account again
