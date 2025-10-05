信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BRACAP
Rqbianto

BRACAP

Rqbianto
可靠性
27
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 242%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
389
盈利交易:
175 (44.98%)
亏损交易:
214 (55.01%)
最好交易:
710.69 USD
最差交易:
-600.84 USD
毛利:
55 571.73 USD (553 578 pips)
毛利亏损:
-45 192.27 USD (435 374 pips)
最大连续赢利:
11 (3 889.71 USD)
最大连续盈利:
3 889.71 USD (11)
夏普比率:
0.08
交易活动:
68.40%
最大入金加载:
17.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.47
长期交易:
254 (65.30%)
短期交易:
135 (34.70%)
利润因子:
1.23
预期回报:
26.68 USD
平均利润:
317.55 USD
平均损失:
-211.18 USD
最大连续失误:
10 (-3 008.56 USD)
最大连续亏损:
-3 008.56 USD (10)
每月增长:
-35.04%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 863.20 USD
最大值:
7 040.24 USD (31.70%)
相对跌幅:
结余:
78.22% (4 208.59 USD)
净值:
12.62% (759.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 300
EURJPY 28
GBPJPY 23
CHFJPY 11
CADJPY 10
GBPUSD 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
AUDUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 11K
EURJPY -391
GBPJPY -1.1K
CHFJPY -48
CADJPY 134
GBPUSD -66
AUDJPY 290
NZDJPY 192
AUDUSD -4
USDJPY -93
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 132K
EURJPY -4.8K
GBPJPY -15K
CHFJPY -517
CADJPY 2.8K
GBPUSD -427
AUDJPY 3.4K
NZDJPY 2.3K
AUDUSD -15
USDJPY -1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +710.69 USD
最差交易: -601 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +3 889.71 USD
最大连续亏损: -3 008.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 12
304 更多...
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.85% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 21:04
A large drawdown may occur on the account again
