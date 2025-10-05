- 成长
交易:
389
盈利交易:
175 (44.98%)
亏损交易:
214 (55.01%)
最好交易:
710.69 USD
最差交易:
-600.84 USD
毛利:
55 571.73 USD (553 578 pips)
毛利亏损:
-45 192.27 USD (435 374 pips)
最大连续赢利:
11 (3 889.71 USD)
最大连续盈利:
3 889.71 USD (11)
夏普比率:
0.08
交易活动:
68.40%
最大入金加载:
17.77%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.47
长期交易:
254 (65.30%)
短期交易:
135 (34.70%)
利润因子:
1.23
预期回报:
26.68 USD
平均利润:
317.55 USD
平均损失:
-211.18 USD
最大连续失误:
10 (-3 008.56 USD)
最大连续亏损:
-3 008.56 USD (10)
每月增长:
-35.04%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 863.20 USD
最大值:
7 040.24 USD (31.70%)
相对跌幅:
结余:
78.22% (4 208.59 USD)
净值:
12.62% (759.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|300
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|11
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|-391
|GBPJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-48
|CADJPY
|134
|GBPUSD
|-66
|AUDJPY
|290
|NZDJPY
|192
|AUDUSD
|-4
|USDJPY
|-93
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|132K
|EURJPY
|-4.8K
|GBPJPY
|-15K
|CHFJPY
|-517
|CADJPY
|2.8K
|GBPUSD
|-427
|AUDJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDUSD
|-15
|USDJPY
|-1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +710.69 USD
最差交易: -601 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +3 889.71 USD
最大连续亏损: -3 008.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
InvestTechFx-Live
|0.00 × 3
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
242%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
27
0%
389
44%
68%
1.22
26.68
USD
USD
78%
1:50