Rqbianto

BRACAP

Rqbianto
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 258%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
391
Negociações com lucro:
176 (45.01%)
Negociações com perda:
215 (54.99%)
Melhor negociação:
710.69 USD
Pior negociação:
-600.84 USD
Lucro bruto:
56 006.65 USD (558 530 pips)
Perda bruta:
-45 374.07 USD (437 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (3 889.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 889.71 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
68.40%
Depósito máximo carregado:
17.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
256 (65.47%)
Negociações curtas:
135 (34.53%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
27.19 USD
Lucro médio:
318.22 USD
Perda média:
-211.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 008.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 008.56 USD (10)
Crescimento mensal:
-33.56%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 863.20 USD
Máximo:
7 040.24 USD (31.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.22% (4 208.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.62% (759.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 302
EURJPY 28
GBPJPY 23
CHFJPY 11
CADJPY 10
GBPUSD 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
AUDUSD 1
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 12K
EURJPY -391
GBPJPY -1.1K
CHFJPY -48
CADJPY 134
GBPUSD -66
AUDJPY 290
NZDJPY 192
AUDUSD -4
USDJPY -93
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 135K
EURJPY -4.8K
GBPJPY -15K
CHFJPY -517
CADJPY 2.8K
GBPUSD -427
AUDJPY 3.4K
NZDJPY 2.3K
AUDUSD -15
USDJPY -1K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +710.69 USD
Pior negociação: -601 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3 889.71 USD
Máxima perda consecutiva: -3 008.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PreciseFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 12
304 mais ...
Sem comentários
2025.12.18 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 14:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 05:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 21:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.85% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 21:04
A large drawdown may occur on the account again
