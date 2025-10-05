- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
391
Negociações com lucro:
176 (45.01%)
Negociações com perda:
215 (54.99%)
Melhor negociação:
710.69 USD
Pior negociação:
-600.84 USD
Lucro bruto:
56 006.65 USD (558 530 pips)
Perda bruta:
-45 374.07 USD (437 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (3 889.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 889.71 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
68.40%
Depósito máximo carregado:
17.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.51
Negociações longas:
256 (65.47%)
Negociações curtas:
135 (34.53%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
27.19 USD
Lucro médio:
318.22 USD
Perda média:
-211.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 008.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 008.56 USD (10)
Crescimento mensal:
-33.56%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 863.20 USD
Máximo:
7 040.24 USD (31.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.22% (4 208.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.62% (759.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|302
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|11
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|-391
|GBPJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-48
|CADJPY
|134
|GBPUSD
|-66
|AUDJPY
|290
|NZDJPY
|192
|AUDUSD
|-4
|USDJPY
|-93
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|135K
|EURJPY
|-4.8K
|GBPJPY
|-15K
|CHFJPY
|-517
|CADJPY
|2.8K
|GBPUSD
|-427
|AUDJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDUSD
|-15
|USDJPY
|-1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +710.69 USD
Pior negociação: -601 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3 889.71 USD
Máxima perda consecutiva: -3 008.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
