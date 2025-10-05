- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
391
利益トレード:
176 (45.01%)
損失トレード:
215 (54.99%)
ベストトレード:
710.69 USD
最悪のトレード:
-600.84 USD
総利益:
56 006.65 USD (558 530 pips)
総損失:
-45 374.07 USD (437 374 pips)
最大連続の勝ち:
11 (3 889.71 USD)
最大連続利益:
3 889.71 USD (11)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
68.40%
最大入金額:
17.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.51
長いトレード:
256 (65.47%)
短いトレード:
135 (34.53%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
27.19 USD
平均利益:
318.22 USD
平均損失:
-211.04 USD
最大連続の負け:
10 (-3 008.56 USD)
最大連続損失:
-3 008.56 USD (10)
月間成長:
-33.56%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 863.20 USD
最大の:
7 040.24 USD (31.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.22% (4 208.59 USD)
エクイティによる:
12.62% (759.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|302
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|23
|CHFJPY
|11
|CADJPY
|10
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|AUDUSD
|1
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|-391
|GBPJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-48
|CADJPY
|134
|GBPUSD
|-66
|AUDJPY
|290
|NZDJPY
|192
|AUDUSD
|-4
|USDJPY
|-93
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|135K
|EURJPY
|-4.8K
|GBPJPY
|-15K
|CHFJPY
|-517
|CADJPY
|2.8K
|GBPUSD
|-427
|AUDJPY
|3.4K
|NZDJPY
|2.3K
|AUDUSD
|-15
|USDJPY
|-1K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +710.69 USD
最悪のトレード: -601 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +3 889.71 USD
最大連続損失: -3 008.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
304 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
258%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
28
0%
391
45%
68%
1.23
27.19
USD
USD
78%
1:50