İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
84 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (14.29%)
En iyi işlem:
35.65 EUR
En kötü işlem:
-19.47 EUR
Brüt kâr:
919.37 EUR (39 843 pips)
Brüt zarar:
-73.71 EUR (2 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (256.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
256.89 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
29.16
Alış işlemleri:
46 (46.94%)
Satış işlemleri:
52 (53.06%)
Kâr faktörü:
12.47
Beklenen getiri:
8.63 EUR
Ortalama kâr:
10.94 EUR
Ortalama zarar:
-5.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.00 EUR (2)
Aylık büyüme:
33.50%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.17 EUR
Maksimum:
29.00 EUR (11.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|14
|EURUSD+
|12
|GBPCAD+
|10
|CADJPY+
|8
|EURCHF+
|7
|USDJPY+
|7
|NZDCHF+
|6
|USDCHF+
|5
|NZDJPY+
|5
|EURNZD+
|5
|GBPJPY+
|4
|GBPUSD+
|4
|CADCHF+
|3
|AUDJPY+
|3
|EURAUD+
|2
|EURGBP+
|1
|GBPAUD+
|1
|NZDUSD+
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CHFJPY+
|167
|EURUSD+
|99
|GBPCAD+
|74
|CADJPY+
|73
|EURCHF+
|32
|USDJPY+
|31
|NZDCHF+
|50
|USDCHF+
|64
|NZDJPY+
|88
|EURNZD+
|42
|GBPJPY+
|33
|GBPUSD+
|48
|CADCHF+
|50
|AUDJPY+
|33
|EURAUD+
|37
|EURGBP+
|2
|GBPAUD+
|15
|NZDUSD+
|26
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CHFJPY+
|11K
|EURUSD+
|3.5K
|GBPCAD+
|3.9K
|CADJPY+
|3.5K
|EURCHF+
|599
|USDJPY+
|1.7K
|NZDCHF+
|1.1K
|USDCHF+
|1.5K
|NZDJPY+
|1.2K
|EURNZD+
|1.3K
|GBPJPY+
|2.3K
|GBPUSD+
|3.3K
|CADCHF+
|987
|AUDJPY+
|521
|EURAUD+
|477
|EURGBP+
|54
|GBPAUD+
|204
|NZDUSD+
|246
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.65 EUR
En kötü işlem: -19 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +256.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ErranteSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
