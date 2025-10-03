SinyallerBölümler
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
0%
ErranteSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
84 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (14.29%)
En iyi işlem:
35.65 EUR
En kötü işlem:
-19.47 EUR
Brüt kâr:
919.37 EUR (39 843 pips)
Brüt zarar:
-73.71 EUR (2 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (256.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
256.89 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
29.16
Alış işlemleri:
46 (46.94%)
Satış işlemleri:
52 (53.06%)
Kâr faktörü:
12.47
Beklenen getiri:
8.63 EUR
Ortalama kâr:
10.94 EUR
Ortalama zarar:
-5.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.00 EUR (2)
Aylık büyüme:
33.50%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.17 EUR
Maksimum:
29.00 EUR (11.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
GBPCAD+ 10
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
USDJPY+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
EURNZD+ 5
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
CADCHF+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
GBPCAD+ 74
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
USDJPY+ 31
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
EURNZD+ 42
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
CADCHF+ 50
AUDJPY+ 33
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
GBPCAD+ 3.9K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
USDJPY+ 1.7K
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
EURNZD+ 1.3K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
CADCHF+ 987
AUDJPY+ 521
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.65 EUR
En kötü işlem: -19 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +256.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ErranteSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
