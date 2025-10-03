SignauxSections
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
0%
ErranteSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
84 (85.71%)
Perte trades:
14 (14.29%)
Meilleure transaction:
35.65 EUR
Pire transaction:
-19.47 EUR
Bénéfice brut:
919.37 EUR (39 843 pips)
Perte brute:
-73.71 EUR (2 575 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (256.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
256.89 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
0.62
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
29.16
Longs trades:
46 (46.94%)
Courts trades:
52 (53.06%)
Facteur de profit:
12.47
Rendement attendu:
8.63 EUR
Bénéfice moyen:
10.94 EUR
Perte moyenne:
-5.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-29.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
-29.00 EUR (2)
Croissance mensuelle:
33.50%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.17 EUR
Maximal:
29.00 EUR (11.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
GBPCAD+ 10
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
USDJPY+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
EURNZD+ 5
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
CADCHF+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
GBPCAD+ 74
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
USDJPY+ 31
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
EURNZD+ 42
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
CADCHF+ 50
AUDJPY+ 33
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
GBPCAD+ 3.9K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
USDJPY+ 1.7K
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
EURNZD+ 1.3K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
CADCHF+ 987
AUDJPY+ 521
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.65 EUR
Pire transaction: -19 EUR
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +256.89 EUR
Perte consécutive maximale: -29.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ErranteSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
