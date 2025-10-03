- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
98 (85.21%)
Убыточных трейдов:
17 (14.78%)
Лучший трейд:
71.15 EUR
Худший трейд:
-19.47 EUR
Общая прибыль:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
Общий убыток:
-88.82 EUR (5 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (256.89 EUR)
Макс. прибыль в серии:
256.89 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
75.94%
Макс. загрузка депозита:
76.90%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
33.98
Длинных трейдов:
50 (43.48%)
Коротких трейдов:
65 (56.52%)
Профит фактор:
12.10
Мат. ожидание:
8.57 EUR
Средняя прибыль:
10.96 EUR
Средний убыток:
-5.22 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-29.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-29.00 EUR (2)
Прирост в месяц:
41.29%
Годовой прогноз:
500.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.17 EUR
Максимальная:
29.00 EUR (11.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.15% (29.00 EUR)
По эквити:
28.17% (119.17 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|14
|EURUSD+
|12
|EURNZD+
|11
|GBPCAD+
|10
|USDJPY+
|9
|CADJPY+
|8
|EURCHF+
|7
|NZDCHF+
|6
|USDCHF+
|5
|NZDJPY+
|5
|CADCHF+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPUSD+
|4
|AUDJPY+
|3
|AUDNZD+
|3
|XAUUSD+
|3
|EURAUD+
|2
|EURGBP+
|1
|GBPAUD+
|1
|NZDUSD+
|1
|EURCAD+
|1
|GBPCHF+
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY+
|167
|EURUSD+
|99
|EURNZD+
|59
|GBPCAD+
|74
|USDJPY+
|52
|CADJPY+
|73
|EURCHF+
|32
|NZDCHF+
|50
|USDCHF+
|64
|NZDJPY+
|88
|CADCHF+
|53
|GBPJPY+
|33
|GBPUSD+
|48
|AUDJPY+
|33
|AUDNZD+
|6
|XAUUSD+
|104
|EURAUD+
|37
|EURGBP+
|2
|GBPAUD+
|15
|NZDUSD+
|26
|EURCAD+
|5
|GBPCHF+
|5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY+
|11K
|EURUSD+
|3.5K
|EURNZD+
|3.8K
|GBPCAD+
|3.9K
|USDJPY+
|3.5K
|CADJPY+
|3.5K
|EURCHF+
|599
|NZDCHF+
|1.1K
|USDCHF+
|1.5K
|NZDJPY+
|1.2K
|CADCHF+
|1.1K
|GBPJPY+
|2.3K
|GBPUSD+
|3.3K
|AUDJPY+
|521
|AUDNZD+
|241
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|477
|EURGBP+
|54
|GBPAUD+
|204
|NZDUSD+
|246
|EURCAD+
|142
|GBPCHF+
|242
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.15 EUR
Худший трейд: -19 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +256.89 EUR
Макс. убыток в серии: -29.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ErranteSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 144%
0
0
USD
USD
563
EUR
EUR
33
0%
115
85%
76%
12.09
8.57
EUR
EUR
28%
1:500