СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / WorldTradingStars 151
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 144%
ErranteSC-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
115
Прибыльных трейдов:
98 (85.21%)
Убыточных трейдов:
17 (14.78%)
Лучший трейд:
71.15 EUR
Худший трейд:
-19.47 EUR
Общая прибыль:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
Общий убыток:
-88.82 EUR (5 150 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (256.89 EUR)
Макс. прибыль в серии:
256.89 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
75.94%
Макс. загрузка депозита:
76.90%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
33.98
Длинных трейдов:
50 (43.48%)
Коротких трейдов:
65 (56.52%)
Профит фактор:
12.10
Мат. ожидание:
8.57 EUR
Средняя прибыль:
10.96 EUR
Средний убыток:
-5.22 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-29.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-29.00 EUR (2)
Прирост в месяц:
41.29%
Годовой прогноз:
500.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.17 EUR
Максимальная:
29.00 EUR (11.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.15% (29.00 EUR)
По эквити:
28.17% (119.17 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
EURNZD+ 11
GBPCAD+ 10
USDJPY+ 9
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
CADCHF+ 4
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
AUDJPY+ 3
AUDNZD+ 3
XAUUSD+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
EURCAD+ 1
GBPCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
EURNZD+ 59
GBPCAD+ 74
USDJPY+ 52
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
CADCHF+ 53
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
AUDJPY+ 33
AUDNZD+ 6
XAUUSD+ 104
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
EURCAD+ 5
GBPCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
EURNZD+ 3.8K
GBPCAD+ 3.9K
USDJPY+ 3.5K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.1K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
AUDJPY+ 521
AUDNZD+ 241
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
EURCAD+ 142
GBPCHF+ 242
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.15 EUR
Худший трейд: -19 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +256.89 EUR
Макс. убыток в серии: -29.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ErranteSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WorldTradingStars 151
30 USD в месяц
1 144%
0
0
USD
563
EUR
33
0%
115
85%
76%
12.09
8.57
EUR
28%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.