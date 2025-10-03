SeñalesSecciones
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1 144%
ErranteSC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
115
Transacciones Rentables:
98 (85.21%)
Transacciones Irrentables:
17 (14.78%)
Mejor transacción:
71.15 EUR
Peor transacción:
-19.47 EUR
Beneficio Bruto:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
Pérdidas Brutas:
-88.82 EUR (5 150 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (256.89 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
256.89 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
75.94%
Carga máxima del depósito:
76.90%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
33.98
Transacciones Largas:
50 (43.48%)
Transacciones Cortas:
65 (56.52%)
Factor de Beneficio:
12.10
Beneficio Esperado:
8.57 EUR
Beneficio medio:
10.96 EUR
Pérdidas medias:
-5.22 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-29.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.00 EUR (2)
Crecimiento al mes:
41.29%
Pronóstico anual:
500.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.17 EUR
Máxima:
29.00 EUR (11.15%)
Reducción relativa:
De balance:
11.15% (29.00 EUR)
De fondos:
28.17% (119.17 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
EURNZD+ 11
GBPCAD+ 10
USDJPY+ 9
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
CADCHF+ 4
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
AUDJPY+ 3
AUDNZD+ 3
XAUUSD+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
EURCAD+ 1
GBPCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
EURNZD+ 59
GBPCAD+ 74
USDJPY+ 52
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
CADCHF+ 53
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
AUDJPY+ 33
AUDNZD+ 6
XAUUSD+ 104
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
EURCAD+ 5
GBPCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
EURNZD+ 3.8K
GBPCAD+ 3.9K
USDJPY+ 3.5K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.1K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
AUDJPY+ 521
AUDNZD+ 241
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
EURCAD+ 142
GBPCHF+ 242
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +71.15 EUR
Peor transacción: -19 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +256.89 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -29.00 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ErranteSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
