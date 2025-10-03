- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
98 (85.21%)
損失トレード:
17 (14.78%)
ベストトレード:
71.15 EUR
最悪のトレード:
-19.47 EUR
総利益:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
総損失:
-88.82 EUR (5 150 pips)
最大連続の勝ち:
26 (256.89 EUR)
最大連続利益:
256.89 EUR (26)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
75.94%
最大入金額:
76.90%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
33.98
長いトレード:
50 (43.48%)
短いトレード:
65 (56.52%)
プロフィットファクター:
12.10
期待されたペイオフ:
8.57 EUR
平均利益:
10.96 EUR
平均損失:
-5.22 EUR
最大連続の負け:
2 (-29.00 EUR)
最大連続損失:
-29.00 EUR (2)
月間成長:
41.29%
年間予想:
500.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.17 EUR
最大の:
29.00 EUR (11.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.15% (29.00 EUR)
エクイティによる:
28.17% (119.17 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|14
|EURUSD+
|12
|EURNZD+
|11
|GBPCAD+
|10
|USDJPY+
|9
|CADJPY+
|8
|EURCHF+
|7
|NZDCHF+
|6
|USDCHF+
|5
|NZDJPY+
|5
|CADCHF+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPUSD+
|4
|AUDJPY+
|3
|AUDNZD+
|3
|XAUUSD+
|3
|EURAUD+
|2
|EURGBP+
|1
|GBPAUD+
|1
|NZDUSD+
|1
|EURCAD+
|1
|GBPCHF+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY+
|167
|EURUSD+
|99
|EURNZD+
|59
|GBPCAD+
|74
|USDJPY+
|52
|CADJPY+
|73
|EURCHF+
|32
|NZDCHF+
|50
|USDCHF+
|64
|NZDJPY+
|88
|CADCHF+
|53
|GBPJPY+
|33
|GBPUSD+
|48
|AUDJPY+
|33
|AUDNZD+
|6
|XAUUSD+
|104
|EURAUD+
|37
|EURGBP+
|2
|GBPAUD+
|15
|NZDUSD+
|26
|EURCAD+
|5
|GBPCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY+
|11K
|EURUSD+
|3.5K
|EURNZD+
|3.8K
|GBPCAD+
|3.9K
|USDJPY+
|3.5K
|CADJPY+
|3.5K
|EURCHF+
|599
|NZDCHF+
|1.1K
|USDCHF+
|1.5K
|NZDJPY+
|1.2K
|CADCHF+
|1.1K
|GBPJPY+
|2.3K
|GBPUSD+
|3.3K
|AUDJPY+
|521
|AUDNZD+
|241
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|477
|EURGBP+
|54
|GBPAUD+
|204
|NZDUSD+
|246
|EURCAD+
|142
|GBPCHF+
|242
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +71.15 EUR
最悪のトレード: -19 EUR
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +256.89 EUR
最大連続損失: -29.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ErranteSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 144%
0
0
USD
USD
563
EUR
EUR
33
0%
115
85%
76%
12.09
8.57
EUR
EUR
28%
1:500