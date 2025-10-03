シグナルセクション
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 144%
ErranteSC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
115
利益トレード:
98 (85.21%)
損失トレード:
17 (14.78%)
ベストトレード:
71.15 EUR
最悪のトレード:
-19.47 EUR
総利益:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
総損失:
-88.82 EUR (5 150 pips)
最大連続の勝ち:
26 (256.89 EUR)
最大連続利益:
256.89 EUR (26)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
75.94%
最大入金額:
76.90%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
33.98
長いトレード:
50 (43.48%)
短いトレード:
65 (56.52%)
プロフィットファクター:
12.10
期待されたペイオフ:
8.57 EUR
平均利益:
10.96 EUR
平均損失:
-5.22 EUR
最大連続の負け:
2 (-29.00 EUR)
最大連続損失:
-29.00 EUR (2)
月間成長:
41.29%
年間予想:
500.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.17 EUR
最大の:
29.00 EUR (11.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.15% (29.00 EUR)
エクイティによる:
28.17% (119.17 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
EURNZD+ 11
GBPCAD+ 10
USDJPY+ 9
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
CADCHF+ 4
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
AUDJPY+ 3
AUDNZD+ 3
XAUUSD+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
EURCAD+ 1
GBPCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
EURNZD+ 59
GBPCAD+ 74
USDJPY+ 52
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
CADCHF+ 53
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
AUDJPY+ 33
AUDNZD+ 6
XAUUSD+ 104
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
EURCAD+ 5
GBPCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
EURNZD+ 3.8K
GBPCAD+ 3.9K
USDJPY+ 3.5K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.1K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
AUDJPY+ 521
AUDNZD+ 241
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
EURCAD+ 142
GBPCHF+ 242
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +71.15 EUR
最悪のトレード: -19 EUR
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +256.89 EUR
最大連続損失: -29.00 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ErranteSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
