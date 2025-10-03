SignalsSections
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0 reviews
Reliability
33 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 1 144%
ErranteSC-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
115
Profit Trades:
98 (85.21%)
Loss Trades:
17 (14.78%)
Best trade:
71.15 EUR
Worst trade:
-19.47 EUR
Gross Profit:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
Gross Loss:
-88.82 EUR (5 150 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (256.89 EUR)
Maximal consecutive profit:
256.89 EUR (26)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading activity:
75.94%
Max deposit load:
76.90%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
33.98
Long Trades:
50 (43.48%)
Short Trades:
65 (56.52%)
Profit Factor:
12.10
Expected Payoff:
8.57 EUR
Average Profit:
10.96 EUR
Average Loss:
-5.22 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-29.00 EUR)
Maximal consecutive loss:
-29.00 EUR (2)
Monthly growth:
41.29%
Annual Forecast:
500.98%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
15.17 EUR
Maximal:
29.00 EUR (11.15%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.15% (29.00 EUR)
By Equity:
28.17% (119.17 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
EURNZD+ 11
GBPCAD+ 10
USDJPY+ 9
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
CADCHF+ 4
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
AUDJPY+ 3
AUDNZD+ 3
XAUUSD+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
EURCAD+ 1
GBPCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
EURNZD+ 59
GBPCAD+ 74
USDJPY+ 52
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
CADCHF+ 53
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
AUDJPY+ 33
AUDNZD+ 6
XAUUSD+ 104
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
EURCAD+ 5
GBPCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
EURNZD+ 3.8K
GBPCAD+ 3.9K
USDJPY+ 3.5K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.1K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
AUDJPY+ 521
AUDNZD+ 241
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
EURCAD+ 142
GBPCHF+ 242
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +71.15 EUR
Worst trade: -19 EUR
Maximum consecutive wins: 26
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +256.89 EUR
Maximal consecutive loss: -29.00 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ErranteSC-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
