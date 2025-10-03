- Growth
Trades:
115
Profit Trades:
98 (85.21%)
Loss Trades:
17 (14.78%)
Best trade:
71.15 EUR
Worst trade:
-19.47 EUR
Gross Profit:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
Gross Loss:
-88.82 EUR (5 150 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (256.89 EUR)
Maximal consecutive profit:
256.89 EUR (26)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading activity:
75.94%
Max deposit load:
76.90%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
5 days
Recovery Factor:
33.98
Long Trades:
50 (43.48%)
Short Trades:
65 (56.52%)
Profit Factor:
12.10
Expected Payoff:
8.57 EUR
Average Profit:
10.96 EUR
Average Loss:
-5.22 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-29.00 EUR)
Maximal consecutive loss:
-29.00 EUR (2)
Monthly growth:
41.29%
Annual Forecast:
500.98%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
15.17 EUR
Maximal:
29.00 EUR (11.15%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.15% (29.00 EUR)
By Equity:
28.17% (119.17 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|14
|EURUSD+
|12
|EURNZD+
|11
|GBPCAD+
|10
|USDJPY+
|9
|CADJPY+
|8
|EURCHF+
|7
|NZDCHF+
|6
|USDCHF+
|5
|NZDJPY+
|5
|CADCHF+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPUSD+
|4
|AUDJPY+
|3
|AUDNZD+
|3
|XAUUSD+
|3
|EURAUD+
|2
|EURGBP+
|1
|GBPAUD+
|1
|NZDUSD+
|1
|EURCAD+
|1
|GBPCHF+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY+
|167
|EURUSD+
|99
|EURNZD+
|59
|GBPCAD+
|74
|USDJPY+
|52
|CADJPY+
|73
|EURCHF+
|32
|NZDCHF+
|50
|USDCHF+
|64
|NZDJPY+
|88
|CADCHF+
|53
|GBPJPY+
|33
|GBPUSD+
|48
|AUDJPY+
|33
|AUDNZD+
|6
|XAUUSD+
|104
|EURAUD+
|37
|EURGBP+
|2
|GBPAUD+
|15
|NZDUSD+
|26
|EURCAD+
|5
|GBPCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY+
|11K
|EURUSD+
|3.5K
|EURNZD+
|3.8K
|GBPCAD+
|3.9K
|USDJPY+
|3.5K
|CADJPY+
|3.5K
|EURCHF+
|599
|NZDCHF+
|1.1K
|USDCHF+
|1.5K
|NZDJPY+
|1.2K
|CADCHF+
|1.1K
|GBPJPY+
|2.3K
|GBPUSD+
|3.3K
|AUDJPY+
|521
|AUDNZD+
|241
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|477
|EURGBP+
|54
|GBPAUD+
|204
|NZDUSD+
|246
|EURCAD+
|142
|GBPCHF+
|242
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +71.15 EUR
Worst trade: -19 EUR
Maximum consecutive wins: 26
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +256.89 EUR
Maximal consecutive loss: -29.00 EUR
