SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / WorldTradingStars 151
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1 292%
ErranteSC-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
119
Gewinntrades:
101 (84.87%)
Verlusttrades:
18 (15.13%)
Bester Trade:
71.15 EUR
Schlechtester Trade:
-19.47 EUR
Bruttoprofit:
1 150.86 EUR (54 524 pips)
Bruttoverlust:
-98.41 EUR (5 512 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (256.89 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
256.89 EUR (26)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
72.74%
Max deposit load:
76.90%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
36.29
Long-Positionen:
53 (44.54%)
Short-Positionen:
66 (55.46%)
Profit-Faktor:
11.69
Mathematische Gewinnerwartung:
8.84 EUR
Durchschnittlicher Profit:
11.39 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.47 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-29.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.00 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
48.46%
Jahresprognose:
588.02%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.17 EUR
Maximaler:
29.00 EUR (11.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.15% (29.00 EUR)
Kapital:
28.17% (119.17 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
EURNZD+ 12
GBPCAD+ 10
USDJPY+ 9
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
NZDCHF+ 6
XAUUSD+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
CADCHF+ 4
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
AUDJPY+ 3
AUDNZD+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
EURCAD+ 1
GBPCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
EURNZD+ 63
GBPCAD+ 74
USDJPY+ 52
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
NZDCHF+ 50
XAUUSD+ 175
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
CADCHF+ 53
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
AUDJPY+ 33
AUDNZD+ 6
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
EURCAD+ 5
GBPCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
EURNZD+ 4.1K
GBPCAD+ 3.9K
USDJPY+ 3.5K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
NZDCHF+ 1.1K
XAUUSD+ 6.3K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.1K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
AUDJPY+ 521
AUDNZD+ 241
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
EURCAD+ 142
GBPCHF+ 242
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +71.15 EUR
Schlechtester Trade: -19 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +256.89 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ErranteSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
WorldTradingStars 151
30 USD pro Monat
1 292%
0
0
USD
630
EUR
34
0%
119
84%
73%
11.69
8.84
EUR
28%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.