- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
84 (85.71%)
Loss Trade:
14 (14.29%)
Best Trade:
35.65 EUR
Worst Trade:
-19.47 EUR
Profitto lordo:
919.37 EUR (39 843 pips)
Perdita lorda:
-73.71 EUR (2 575 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (256.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
256.89 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
29.16
Long Trade:
46 (46.94%)
Short Trade:
52 (53.06%)
Fattore di profitto:
12.47
Profitto previsto:
8.63 EUR
Profitto medio:
10.94 EUR
Perdita media:
-5.27 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-29.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.00 EUR (2)
Crescita mensile:
33.50%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.17 EUR
Massimale:
29.00 EUR (11.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|14
|EURUSD+
|12
|GBPCAD+
|10
|CADJPY+
|8
|EURCHF+
|7
|USDJPY+
|7
|NZDCHF+
|6
|USDCHF+
|5
|NZDJPY+
|5
|EURNZD+
|5
|GBPJPY+
|4
|GBPUSD+
|4
|CADCHF+
|3
|AUDJPY+
|3
|EURAUD+
|2
|EURGBP+
|1
|GBPAUD+
|1
|NZDUSD+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY+
|167
|EURUSD+
|99
|GBPCAD+
|74
|CADJPY+
|73
|EURCHF+
|32
|USDJPY+
|31
|NZDCHF+
|50
|USDCHF+
|64
|NZDJPY+
|88
|EURNZD+
|42
|GBPJPY+
|33
|GBPUSD+
|48
|CADCHF+
|50
|AUDJPY+
|33
|EURAUD+
|37
|EURGBP+
|2
|GBPAUD+
|15
|NZDUSD+
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY+
|11K
|EURUSD+
|3.5K
|GBPCAD+
|3.9K
|CADJPY+
|3.5K
|EURCHF+
|599
|USDJPY+
|1.7K
|NZDCHF+
|1.1K
|USDCHF+
|1.5K
|NZDJPY+
|1.2K
|EURNZD+
|1.3K
|GBPJPY+
|2.3K
|GBPUSD+
|3.3K
|CADCHF+
|987
|AUDJPY+
|521
|EURAUD+
|477
|EURGBP+
|54
|GBPAUD+
|204
|NZDUSD+
|246
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.65 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +256.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ErranteSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni