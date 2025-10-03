SegnaliSezioni
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
0%
ErranteSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
98
Profit Trade:
84 (85.71%)
Loss Trade:
14 (14.29%)
Best Trade:
35.65 EUR
Worst Trade:
-19.47 EUR
Profitto lordo:
919.37 EUR (39 843 pips)
Perdita lorda:
-73.71 EUR (2 575 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (256.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
256.89 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
29.16
Long Trade:
46 (46.94%)
Short Trade:
52 (53.06%)
Fattore di profitto:
12.47
Profitto previsto:
8.63 EUR
Profitto medio:
10.94 EUR
Perdita media:
-5.27 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-29.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.00 EUR (2)
Crescita mensile:
33.50%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.17 EUR
Massimale:
29.00 EUR (11.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
GBPCAD+ 10
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
USDJPY+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
EURNZD+ 5
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
CADCHF+ 3
AUDJPY+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
GBPCAD+ 74
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
USDJPY+ 31
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
EURNZD+ 42
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
CADCHF+ 50
AUDJPY+ 33
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
GBPCAD+ 3.9K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
USDJPY+ 1.7K
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
EURNZD+ 1.3K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
CADCHF+ 987
AUDJPY+ 521
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.65 EUR
Worst Trade: -19 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +256.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ErranteSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

