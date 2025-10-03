- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
98 (85.21%)
Negociações com perda:
17 (14.78%)
Melhor negociação:
71.15 EUR
Pior negociação:
-19.47 EUR
Lucro bruto:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
Perda bruta:
-88.82 EUR (5 150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (256.89 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
256.89 EUR (26)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
75.94%
Depósito máximo carregado:
76.90%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
33.98
Negociações longas:
50 (43.48%)
Negociações curtas:
65 (56.52%)
Fator de lucro:
12.10
Valor esperado:
8.57 EUR
Lucro médio:
10.96 EUR
Perda média:
-5.22 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-29.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-29.00 EUR (2)
Crescimento mensal:
41.29%
Previsão anual:
500.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.17 EUR
Máximo:
29.00 EUR (11.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.15% (29.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
28.17% (119.17 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY+
|14
|EURUSD+
|12
|EURNZD+
|11
|GBPCAD+
|10
|USDJPY+
|9
|CADJPY+
|8
|EURCHF+
|7
|NZDCHF+
|6
|USDCHF+
|5
|NZDJPY+
|5
|CADCHF+
|4
|GBPJPY+
|4
|GBPUSD+
|4
|AUDJPY+
|3
|AUDNZD+
|3
|XAUUSD+
|3
|EURAUD+
|2
|EURGBP+
|1
|GBPAUD+
|1
|NZDUSD+
|1
|EURCAD+
|1
|GBPCHF+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY+
|167
|EURUSD+
|99
|EURNZD+
|59
|GBPCAD+
|74
|USDJPY+
|52
|CADJPY+
|73
|EURCHF+
|32
|NZDCHF+
|50
|USDCHF+
|64
|NZDJPY+
|88
|CADCHF+
|53
|GBPJPY+
|33
|GBPUSD+
|48
|AUDJPY+
|33
|AUDNZD+
|6
|XAUUSD+
|104
|EURAUD+
|37
|EURGBP+
|2
|GBPAUD+
|15
|NZDUSD+
|26
|EURCAD+
|5
|GBPCHF+
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY+
|11K
|EURUSD+
|3.5K
|EURNZD+
|3.8K
|GBPCAD+
|3.9K
|USDJPY+
|3.5K
|CADJPY+
|3.5K
|EURCHF+
|599
|NZDCHF+
|1.1K
|USDCHF+
|1.5K
|NZDJPY+
|1.2K
|CADCHF+
|1.1K
|GBPJPY+
|2.3K
|GBPUSD+
|3.3K
|AUDJPY+
|521
|AUDNZD+
|241
|XAUUSD+
|3.3K
|EURAUD+
|477
|EURGBP+
|54
|GBPAUD+
|204
|NZDUSD+
|246
|EURCAD+
|142
|GBPCHF+
|242
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +71.15 EUR
Pior negociação: -19 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +256.89 EUR
Máxima perda consecutiva: -29.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ErranteSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1 144%
0
0
USD
USD
563
EUR
EUR
33
0%
115
85%
76%
12.09
8.57
EUR
EUR
28%
1:500