SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / WorldTradingStars 151
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1 144%
ErranteSC-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
115
Negociações com lucro:
98 (85.21%)
Negociações com perda:
17 (14.78%)
Melhor negociação:
71.15 EUR
Pior negociação:
-19.47 EUR
Lucro bruto:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
Perda bruta:
-88.82 EUR (5 150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (256.89 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
256.89 EUR (26)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
75.94%
Depósito máximo carregado:
76.90%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
33.98
Negociações longas:
50 (43.48%)
Negociações curtas:
65 (56.52%)
Fator de lucro:
12.10
Valor esperado:
8.57 EUR
Lucro médio:
10.96 EUR
Perda média:
-5.22 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-29.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-29.00 EUR (2)
Crescimento mensal:
41.29%
Previsão anual:
500.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.17 EUR
Máximo:
29.00 EUR (11.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.15% (29.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
28.17% (119.17 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
EURNZD+ 11
GBPCAD+ 10
USDJPY+ 9
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
CADCHF+ 4
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
AUDJPY+ 3
AUDNZD+ 3
XAUUSD+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
EURCAD+ 1
GBPCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
EURNZD+ 59
GBPCAD+ 74
USDJPY+ 52
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
CADCHF+ 53
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
AUDJPY+ 33
AUDNZD+ 6
XAUUSD+ 104
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
EURCAD+ 5
GBPCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
EURNZD+ 3.8K
GBPCAD+ 3.9K
USDJPY+ 3.5K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.1K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
AUDJPY+ 521
AUDNZD+ 241
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
EURCAD+ 142
GBPCHF+ 242
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +71.15 EUR
Pior negociação: -19 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +256.89 EUR
Máxima perda consecutiva: -29.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ErranteSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WorldTradingStars 151
30 USD por mês
1 144%
0
0
USD
563
EUR
33
0%
115
85%
76%
12.09
8.57
EUR
28%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.