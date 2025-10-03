信号部分
信号 / MetaTrader 5 / WorldTradingStars 151
Gonzalo Frias Villa

WorldTradingStars 151

Gonzalo Frias Villa
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1 144%
ErranteSC-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
115
盈利交易:
98 (85.21%)
亏损交易:
17 (14.78%)
最好交易:
71.15 EUR
最差交易:
-19.47 EUR
毛利:
1 074.31 EUR (50 927 pips)
毛利亏损:
-88.82 EUR (5 150 pips)
最大连续赢利:
26 (256.89 EUR)
最大连续盈利:
256.89 EUR (26)
夏普比率:
0.60
交易活动:
75.94%
最大入金加载:
76.90%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
33.98
长期交易:
50 (43.48%)
短期交易:
65 (56.52%)
利润因子:
12.10
预期回报:
8.57 EUR
平均利润:
10.96 EUR
平均损失:
-5.22 EUR
最大连续失误:
2 (-29.00 EUR)
最大连续亏损:
-29.00 EUR (2)
每月增长:
41.29%
年度预测:
500.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.17 EUR
最大值:
29.00 EUR (11.15%)
相对跌幅:
结余:
11.15% (29.00 EUR)
净值:
28.17% (119.17 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY+ 14
EURUSD+ 12
EURNZD+ 11
GBPCAD+ 10
USDJPY+ 9
CADJPY+ 8
EURCHF+ 7
NZDCHF+ 6
USDCHF+ 5
NZDJPY+ 5
CADCHF+ 4
GBPJPY+ 4
GBPUSD+ 4
AUDJPY+ 3
AUDNZD+ 3
XAUUSD+ 3
EURAUD+ 2
EURGBP+ 1
GBPAUD+ 1
NZDUSD+ 1
EURCAD+ 1
GBPCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY+ 167
EURUSD+ 99
EURNZD+ 59
GBPCAD+ 74
USDJPY+ 52
CADJPY+ 73
EURCHF+ 32
NZDCHF+ 50
USDCHF+ 64
NZDJPY+ 88
CADCHF+ 53
GBPJPY+ 33
GBPUSD+ 48
AUDJPY+ 33
AUDNZD+ 6
XAUUSD+ 104
EURAUD+ 37
EURGBP+ 2
GBPAUD+ 15
NZDUSD+ 26
EURCAD+ 5
GBPCHF+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY+ 11K
EURUSD+ 3.5K
EURNZD+ 3.8K
GBPCAD+ 3.9K
USDJPY+ 3.5K
CADJPY+ 3.5K
EURCHF+ 599
NZDCHF+ 1.1K
USDCHF+ 1.5K
NZDJPY+ 1.2K
CADCHF+ 1.1K
GBPJPY+ 2.3K
GBPUSD+ 3.3K
AUDJPY+ 521
AUDNZD+ 241
XAUUSD+ 3.3K
EURAUD+ 477
EURGBP+ 54
GBPAUD+ 204
NZDUSD+ 246
EURCAD+ 142
GBPCHF+ 242
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +71.15 EUR
最差交易: -19 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +256.89 EUR
最大连续亏损: -29.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ErranteSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 10:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
WorldTradingStars 151
每月30 USD
1 144%
0
0
USD
563
EUR
33
0%
115
85%
76%
12.09
8.57
EUR
28%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载