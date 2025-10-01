- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
50 (64.93%)
亏损交易:
27 (35.06%)
最好交易:
43.71 NZD
最差交易:
-43.35 NZD
毛利:
500.58 NZD (28 977 pips)
毛利亏损:
-390.46 NZD (18 047 pips)
最大连续赢利:
10 (47.88 NZD)
最大连续盈利:
47.88 NZD (10)
夏普比率:
0.10
交易活动:
89.53%
最大入金加载:
9.71%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.81
长期交易:
35 (45.45%)
短期交易:
42 (54.55%)
利润因子:
1.28
预期回报:
1.43 NZD
平均利润:
10.01 NZD
平均损失:
-14.46 NZD
最大连续失误:
3 (-42.52 NZD)
最大连续亏损:
-46.16 NZD (2)
每月增长:
1.26%
年度预测:
15.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
8.48 NZD
最大值:
60.93 NZD (3.96%)
相对跌幅:
结余:
3.89% (59.87 NZD)
净值:
4.06% (62.12 NZD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|13
|UK100
|11
|AUS200
|11
|GBPAUDp
|8
|EURCADp
|8
|GBPNZDp
|8
|EURCHFp
|6
|EURGBPp
|4
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|USDCADp
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADp
|38
|UK100
|47
|AUS200
|-19
|GBPAUDp
|0
|EURCADp
|81
|GBPNZDp
|50
|EURCHFp
|-24
|EURGBPp
|3
|EURUSDp
|-55
|GBPCADp
|13
|USDCADp
|-49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADp
|2K
|UK100
|2.4K
|AUS200
|-428
|GBPAUDp
|151
|EURCADp
|4.2K
|GBPNZDp
|4.9K
|EURCHFp
|-964
|EURGBPp
|192
|EURUSDp
|-1.6K
|GBPCADp
|1.5K
|USDCADp
|-1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
