- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
51 (60.71%)
손실 거래:
33 (39.29%)
최고의 거래:
43.71 NZD
최악의 거래:
-43.35 NZD
총 수익:
501.41 NZD (29 042 pips)
총 손실:
-493.78 NZD (22 217 pips)
연속 최대 이익:
10 (47.88 NZD)
연속 최대 이익:
47.88 NZD (10)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
89.53%
최대 입금량:
9.71%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.07
롱(주식매수):
35 (41.67%)
숏(주식차입매도):
49 (58.33%)
수익 요인:
1.02
기대수익:
0.09 NZD
평균 이익:
9.83 NZD
평균 손실:
-14.96 NZD
연속 최대 손실:
6 (-102.56 NZD)
연속 최대 손실:
-102.56 NZD (6)
월별 성장률:
-5.33%
연간 예측:
-64.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8.48 NZD
최대한의:
102.94 NZD (6.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.56% (103.16 NZD)
자본금별:
4.79% (73.70 NZD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|18
|UK100
|13
|AUS200
|11
|GBPAUDp
|8
|EURCADp
|8
|GBPNZDp
|8
|EURCHFp
|6
|EURGBPp
|4
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|USDCADp
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADp
|-15
|UK100
|20
|AUS200
|-19
|GBPAUDp
|0
|EURCADp
|81
|GBPNZDp
|50
|EURCHFp
|-24
|EURGBPp
|3
|EURUSDp
|-55
|GBPCADp
|13
|USDCADp
|-49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADp
|-623
|UK100
|937
|AUS200
|-428
|GBPAUDp
|151
|EURCADp
|4.2K
|GBPNZDp
|4.9K
|EURCHFp
|-964
|EURGBPp
|192
|EURUSDp
|-1.6K
|GBPCADp
|1.5K
|USDCADp
|-1.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.71 NZD
최악의 거래: -43 NZD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +47.88 NZD
연속 최대 손실: -102.56 NZD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.5K
NZD
NZD
13
0%
84
60%
90%
1.01
0.09
NZD
NZD
7%
1:200