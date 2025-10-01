シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AnjJacela
Michael Ray Wenceslao

AnjJacela

Michael Ray Wenceslao
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
50 (64.93%)
損失トレード:
27 (35.06%)
ベストトレード:
43.71 NZD
最悪のトレード:
-43.35 NZD
総利益:
500.58 NZD (28 977 pips)
総損失:
-390.46 NZD (18 047 pips)
最大連続の勝ち:
10 (47.88 NZD)
最大連続利益:
47.88 NZD (10)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
89.53%
最大入金額:
9.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
35 (45.45%)
短いトレード:
42 (54.55%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
1.43 NZD
平均利益:
10.01 NZD
平均損失:
-14.46 NZD
最大連続の負け:
3 (-42.52 NZD)
最大連続損失:
-46.16 NZD (2)
月間成長:
1.26%
年間予想:
15.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.48 NZD
最大の:
60.93 NZD (3.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.89% (59.87 NZD)
エクイティによる:
4.06% (62.12 NZD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCADp 13
UK100 11
AUS200 11
GBPAUDp 8
EURCADp 8
GBPNZDp 8
EURCHFp 6
EURGBPp 4
EURUSDp 3
GBPCADp 3
USDCADp 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCADp 38
UK100 47
AUS200 -19
GBPAUDp 0
EURCADp 81
GBPNZDp 50
EURCHFp -24
EURGBPp 3
EURUSDp -55
GBPCADp 13
USDCADp -49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCADp 2K
UK100 2.4K
AUS200 -428
GBPAUDp 151
EURCADp 4.2K
GBPNZDp 4.9K
EURCHFp -964
EURGBPp 192
EURUSDp -1.6K
GBPCADp 1.5K
USDCADp -1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.71 NZD
最悪のトレード: -43 NZD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +47.88 NZD
最大連続損失: -42.52 NZD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 12:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 12:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 00:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AnjJacela
30 USD/月
7%
0
0
USD
1.6K
NZD
12
0%
77
64%
90%
1.28
1.43
NZD
4%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください