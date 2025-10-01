- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
77
利益トレード:
50 (64.93%)
損失トレード:
27 (35.06%)
ベストトレード:
43.71 NZD
最悪のトレード:
-43.35 NZD
総利益:
500.58 NZD (28 977 pips)
総損失:
-390.46 NZD (18 047 pips)
最大連続の勝ち:
10 (47.88 NZD)
最大連続利益:
47.88 NZD (10)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
89.53%
最大入金額:
9.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.81
長いトレード:
35 (45.45%)
短いトレード:
42 (54.55%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
1.43 NZD
平均利益:
10.01 NZD
平均損失:
-14.46 NZD
最大連続の負け:
3 (-42.52 NZD)
最大連続損失:
-46.16 NZD (2)
月間成長:
1.26%
年間予想:
15.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.48 NZD
最大の:
60.93 NZD (3.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.89% (59.87 NZD)
エクイティによる:
4.06% (62.12 NZD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|13
|UK100
|11
|AUS200
|11
|GBPAUDp
|8
|EURCADp
|8
|GBPNZDp
|8
|EURCHFp
|6
|EURGBPp
|4
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|USDCADp
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADp
|38
|UK100
|47
|AUS200
|-19
|GBPAUDp
|0
|EURCADp
|81
|GBPNZDp
|50
|EURCHFp
|-24
|EURGBPp
|3
|EURUSDp
|-55
|GBPCADp
|13
|USDCADp
|-49
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADp
|2K
|UK100
|2.4K
|AUS200
|-428
|GBPAUDp
|151
|EURCADp
|4.2K
|GBPNZDp
|4.9K
|EURCHFp
|-964
|EURGBPp
|192
|EURUSDp
|-1.6K
|GBPCADp
|1.5K
|USDCADp
|-1.5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.71 NZD
最悪のトレード: -43 NZD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +47.88 NZD
最大連続損失: -42.52 NZD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
