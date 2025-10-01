SeñalesSecciones
Michael Ray Wenceslao

AnjJacela

Michael Ray Wenceslao
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
77
Transacciones Rentables:
50 (64.93%)
Transacciones Irrentables:
27 (35.06%)
Mejor transacción:
43.71 NZD
Peor transacción:
-43.35 NZD
Beneficio Bruto:
500.58 NZD (28 977 pips)
Pérdidas Brutas:
-390.46 NZD (18 047 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (47.88 NZD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.88 NZD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
89.53%
Carga máxima del depósito:
9.71%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.81
Transacciones Largas:
35 (45.45%)
Transacciones Cortas:
42 (54.55%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
1.43 NZD
Beneficio medio:
10.01 NZD
Pérdidas medias:
-14.46 NZD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-42.52 NZD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.16 NZD (2)
Crecimiento al mes:
1.26%
Pronóstico anual:
15.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.48 NZD
Máxima:
60.93 NZD (3.96%)
Reducción relativa:
De balance:
3.89% (59.87 NZD)
De fondos:
4.06% (62.12 NZD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCADp 13
UK100 11
AUS200 11
GBPAUDp 8
EURCADp 8
GBPNZDp 8
EURCHFp 6
EURGBPp 4
EURUSDp 3
GBPCADp 3
USDCADp 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCADp 38
UK100 47
AUS200 -19
GBPAUDp 0
EURCADp 81
GBPNZDp 50
EURCHFp -24
EURGBPp 3
EURUSDp -55
GBPCADp 13
USDCADp -49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCADp 2K
UK100 2.4K
AUS200 -428
GBPAUDp 151
EURCADp 4.2K
GBPNZDp 4.9K
EURCHFp -964
EURGBPp 192
EURUSDp -1.6K
GBPCADp 1.5K
USDCADp -1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +43.71 NZD
Peor transacción: -43 NZD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +47.88 NZD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.52 NZD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.17 12:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 12:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 00:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
