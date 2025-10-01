СигналыРазделы
Michael Ray Wenceslao

AnjJacela

Michael Ray Wenceslao
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
50 (64.93%)
Убыточных трейдов:
27 (35.06%)
Лучший трейд:
43.71 NZD
Худший трейд:
-43.35 NZD
Общая прибыль:
500.58 NZD (28 977 pips)
Общий убыток:
-390.46 NZD (18 047 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (47.88 NZD)
Макс. прибыль в серии:
47.88 NZD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
89.53%
Макс. загрузка депозита:
9.71%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
35 (45.45%)
Коротких трейдов:
42 (54.55%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
1.43 NZD
Средняя прибыль:
10.01 NZD
Средний убыток:
-14.46 NZD
Макс. серия проигрышей:
3 (-42.52 NZD)
Макс. убыток в серии:
-46.16 NZD (2)
Прирост в месяц:
1.26%
Годовой прогноз:
15.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.48 NZD
Максимальная:
60.93 NZD (3.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.89% (59.87 NZD)
По эквити:
4.06% (62.12 NZD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADp 13
UK100 11
AUS200 11
GBPAUDp 8
EURCADp 8
GBPNZDp 8
EURCHFp 6
EURGBPp 4
EURUSDp 3
GBPCADp 3
USDCADp 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADp 38
UK100 47
AUS200 -19
GBPAUDp 0
EURCADp 81
GBPNZDp 50
EURCHFp -24
EURGBPp 3
EURUSDp -55
GBPCADp 13
USDCADp -49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADp 2K
UK100 2.4K
AUS200 -428
GBPAUDp 151
EURCADp 4.2K
GBPNZDp 4.9K
EURCHFp -964
EURGBPp 192
EURUSDp -1.6K
GBPCADp 1.5K
USDCADp -1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.71 NZD
Худший трейд: -43 NZD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +47.88 NZD
Макс. убыток в серии: -42.52 NZD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 12:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 12:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 00:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.