Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
50 (64.93%)
Убыточных трейдов:
27 (35.06%)
Лучший трейд:
43.71 NZD
Худший трейд:
-43.35 NZD
Общая прибыль:
500.58 NZD (28 977 pips)
Общий убыток:
-390.46 NZD (18 047 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (47.88 NZD)
Макс. прибыль в серии:
47.88 NZD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
89.53%
Макс. загрузка депозита:
9.71%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.81
Длинных трейдов:
35 (45.45%)
Коротких трейдов:
42 (54.55%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
1.43 NZD
Средняя прибыль:
10.01 NZD
Средний убыток:
-14.46 NZD
Макс. серия проигрышей:
3 (-42.52 NZD)
Макс. убыток в серии:
-46.16 NZD (2)
Прирост в месяц:
1.26%
Годовой прогноз:
15.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.48 NZD
Максимальная:
60.93 NZD (3.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.89% (59.87 NZD)
По эквити:
4.06% (62.12 NZD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|13
|UK100
|11
|AUS200
|11
|GBPAUDp
|8
|EURCADp
|8
|GBPNZDp
|8
|EURCHFp
|6
|EURGBPp
|4
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|USDCADp
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADp
|38
|UK100
|47
|AUS200
|-19
|GBPAUDp
|0
|EURCADp
|81
|GBPNZDp
|50
|EURCHFp
|-24
|EURGBPp
|3
|EURUSDp
|-55
|GBPCADp
|13
|USDCADp
|-49
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADp
|2K
|UK100
|2.4K
|AUS200
|-428
|GBPAUDp
|151
|EURCADp
|4.2K
|GBPNZDp
|4.9K
|EURCHFp
|-964
|EURGBPp
|192
|EURUSDp
|-1.6K
|GBPCADp
|1.5K
|USDCADp
|-1.5K
Лучший трейд: +43.71 NZD
Худший трейд: -43 NZD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +47.88 NZD
Макс. убыток в серии: -42.52 NZD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
