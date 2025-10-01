- Wachstum
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
50 (64.93%)
Verlusttrades:
27 (35.06%)
Bester Trade:
43.71 NZD
Schlechtester Trade:
-43.35 NZD
Bruttoprofit:
500.58 NZD (28 977 pips)
Bruttoverlust:
-390.46 NZD (18 047 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (47.88 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.88 NZD (10)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
89.53%
Max deposit load:
9.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.81
Long-Positionen:
35 (45.45%)
Short-Positionen:
42 (54.55%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.43 NZD
Durchschnittlicher Profit:
10.01 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.46 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-42.52 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.16 NZD (2)
Wachstum pro Monat :
1.26%
Jahresprognose:
15.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.48 NZD
Maximaler:
60.93 NZD (3.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.89% (59.87 NZD)
Kapital:
4.06% (62.12 NZD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|13
|UK100
|11
|AUS200
|11
|GBPAUDp
|8
|EURCADp
|8
|GBPNZDp
|8
|EURCHFp
|6
|EURGBPp
|4
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|USDCADp
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADp
|38
|UK100
|47
|AUS200
|-19
|GBPAUDp
|0
|EURCADp
|81
|GBPNZDp
|50
|EURCHFp
|-24
|EURGBPp
|3
|EURUSDp
|-55
|GBPCADp
|13
|USDCADp
|-49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADp
|2K
|UK100
|2.4K
|AUS200
|-428
|GBPAUDp
|151
|EURCADp
|4.2K
|GBPNZDp
|4.9K
|EURCHFp
|-964
|EURGBPp
|192
|EURUSDp
|-1.6K
|GBPCADp
|1.5K
|USDCADp
|-1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
