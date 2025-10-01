SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AnjJacela
Michael Ray Wenceslao

AnjJacela

Michael Ray Wenceslao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
77
Gewinntrades:
50 (64.93%)
Verlusttrades:
27 (35.06%)
Bester Trade:
43.71 NZD
Schlechtester Trade:
-43.35 NZD
Bruttoprofit:
500.58 NZD (28 977 pips)
Bruttoverlust:
-390.46 NZD (18 047 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (47.88 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.88 NZD (10)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
89.53%
Max deposit load:
9.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.81
Long-Positionen:
35 (45.45%)
Short-Positionen:
42 (54.55%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.43 NZD
Durchschnittlicher Profit:
10.01 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.46 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-42.52 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.16 NZD (2)
Wachstum pro Monat :
1.26%
Jahresprognose:
15.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.48 NZD
Maximaler:
60.93 NZD (3.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.89% (59.87 NZD)
Kapital:
4.06% (62.12 NZD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADp 13
UK100 11
AUS200 11
GBPAUDp 8
EURCADp 8
GBPNZDp 8
EURCHFp 6
EURGBPp 4
EURUSDp 3
GBPCADp 3
USDCADp 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADp 38
UK100 47
AUS200 -19
GBPAUDp 0
EURCADp 81
GBPNZDp 50
EURCHFp -24
EURGBPp 3
EURUSDp -55
GBPCADp 13
USDCADp -49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADp 2K
UK100 2.4K
AUS200 -428
GBPAUDp 151
EURCADp 4.2K
GBPNZDp 4.9K
EURCHFp -964
EURGBPp 192
EURUSDp -1.6K
GBPCADp 1.5K
USDCADp -1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.71 NZD
Schlechtester Trade: -43 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.88 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.52 NZD

Keine Bewertungen
2025.12.17 12:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 12:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 00:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AnjJacela
30 USD pro Monat
7%
0
0
USD
1.6K
NZD
12
0%
77
64%
90%
1.28
1.43
NZD
4%
1:200
