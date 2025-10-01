SinaisSeções
Michael Ray Wenceslao

AnjJacela

Michael Ray Wenceslao
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
50 (64.93%)
Negociações com perda:
27 (35.06%)
Melhor negociação:
43.71 NZD
Pior negociação:
-43.35 NZD
Lucro bruto:
500.58 NZD (28 977 pips)
Perda bruta:
-390.46 NZD (18 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (47.88 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
47.88 NZD (10)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
89.53%
Depósito máximo carregado:
9.71%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
35 (45.45%)
Negociações curtas:
42 (54.55%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
1.43 NZD
Lucro médio:
10.01 NZD
Perda média:
-14.46 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-42.52 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-46.16 NZD (2)
Crescimento mensal:
1.26%
Previsão anual:
15.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.48 NZD
Máximo:
60.93 NZD (3.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.89% (59.87 NZD)
Pelo Capital Líquido:
4.06% (62.12 NZD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADp 13
UK100 11
AUS200 11
GBPAUDp 8
EURCADp 8
GBPNZDp 8
EURCHFp 6
EURGBPp 4
EURUSDp 3
GBPCADp 3
USDCADp 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADp 38
UK100 47
AUS200 -19
GBPAUDp 0
EURCADp 81
GBPNZDp 50
EURCHFp -24
EURGBPp 3
EURUSDp -55
GBPCADp 13
USDCADp -49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADp 2K
UK100 2.4K
AUS200 -428
GBPAUDp 151
EURCADp 4.2K
GBPNZDp 4.9K
EURCHFp -964
EURGBPp 192
EURUSDp -1.6K
GBPCADp 1.5K
USDCADp -1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +43.71 NZD
Pior negociação: -43 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +47.88 NZD
Máxima perda consecutiva: -42.52 NZD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 12:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 12:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 11:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 03:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.08 09:33
Share of trading days is too low
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 00:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 00:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
