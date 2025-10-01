- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
77
Negociações com lucro:
50 (64.93%)
Negociações com perda:
27 (35.06%)
Melhor negociação:
43.71 NZD
Pior negociação:
-43.35 NZD
Lucro bruto:
500.58 NZD (28 977 pips)
Perda bruta:
-390.46 NZD (18 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (47.88 NZD)
Máximo lucro consecutivo:
47.88 NZD (10)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
89.53%
Depósito máximo carregado:
9.71%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.81
Negociações longas:
35 (45.45%)
Negociações curtas:
42 (54.55%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
1.43 NZD
Lucro médio:
10.01 NZD
Perda média:
-14.46 NZD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-42.52 NZD)
Máxima perda consecutiva:
-46.16 NZD (2)
Crescimento mensal:
1.26%
Previsão anual:
15.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.48 NZD
Máximo:
60.93 NZD (3.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.89% (59.87 NZD)
Pelo Capital Líquido:
4.06% (62.12 NZD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|13
|UK100
|11
|AUS200
|11
|GBPAUDp
|8
|EURCADp
|8
|GBPNZDp
|8
|EURCHFp
|6
|EURGBPp
|4
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|USDCADp
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADp
|38
|UK100
|47
|AUS200
|-19
|GBPAUDp
|0
|EURCADp
|81
|GBPNZDp
|50
|EURCHFp
|-24
|EURGBPp
|3
|EURUSDp
|-55
|GBPCADp
|13
|USDCADp
|-49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADp
|2K
|UK100
|2.4K
|AUS200
|-428
|GBPAUDp
|151
|EURCADp
|4.2K
|GBPNZDp
|4.9K
|EURCHFp
|-964
|EURGBPp
|192
|EURUSDp
|-1.6K
|GBPCADp
|1.5K
|USDCADp
|-1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.71 NZD
Pior negociação: -43 NZD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +47.88 NZD
Máxima perda consecutiva: -42.52 NZD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
7%
0
0
USD
USD
1.6K
NZD
NZD
12
0%
77
64%
90%
1.28
1.43
NZD
NZD
4%
1:200