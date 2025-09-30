- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
1.01 USD
En kötü işlem:
-0.32 USD
Brüt kâr:
4.29 USD (670 pips)
Brüt zarar:
-0.78 USD (74 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.26 USD (3)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
81.87%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.32
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.50
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-0.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.64 USD (2)
Aylık büyüme:
0.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.66 USD (0.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (0.66 USD)
Varlığa göre:
0.73% (3.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|294
|AUDCAD
|200
|USDCAD
|102
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.01 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.33 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
Coinexx-Live
|0.73 × 205
|
FusionMarkets-Live
|0.78 × 9
|
LiteFinance-MT5
|1.38 × 8
|
Darwinex-Live
|1.91 × 195
|
ICMarkets-MT5
|2.30 × 10
|
RoboForex-ECN
|2.37 × 46
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 18
|
EightcapGlobal-Live
|3.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|4.69 × 58
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
FBS-Real
|5.43 × 28
|
OctaFX-Real
|5.57 × 54
Mean Machine SA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1%
0
0
USD
USD
503
USD
USD
1
100%
9
66%
82%
5.50
0.39
USD
USD
1%
1:500