Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
25 (62.50%)
Убыточных трейдов:
15 (37.50%)
Лучший трейд:
5.88 USD
Худший трейд:
-4.04 USD
Общая прибыль:
34.43 USD (3 418 pips)
Общий убыток:
-18.49 USD (2 269 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (7.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
7.86 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
14.87%
Макс. загрузка депозита:
3.32%
Последний трейд:
36 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.05
Длинных трейдов:
35 (87.50%)
Коротких трейдов:
5 (12.50%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
1.38 USD
Средний убыток:
-1.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.22 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
5.22 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.01% (5.25 USD)
По эквити:
6.05% (30.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|174
|USDCAD
|397
|AUDCAD
|522
|AUDUSD
|-143
|NZDUSD
|204
|NZDCAD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.88 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +7.86 USD
Макс. убыток в серии: -5.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
999 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
11
95%
40
62%
15%
1.86
0.40
USD
USD
6%
1:500