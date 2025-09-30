- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
25 (62.50%)
亏损交易:
15 (37.50%)
最好交易:
5.88 USD
最差交易:
-4.04 USD
毛利:
34.43 USD (3 418 pips)
毛利亏损:
-18.49 USD (2 269 pips)
最大连续赢利:
8 (7.86 USD)
最大连续盈利:
7.86 USD (8)
夏普比率:
0.23
交易活动:
14.87%
最大入金加载:
3.32%
最近交易:
36 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.05
长期交易:
35 (87.50%)
短期交易:
5 (12.50%)
利润因子:
1.86
预期回报:
0.40 USD
平均利润:
1.38 USD
平均损失:
-1.23 USD
最大连续失误:
3 (-5.22 USD)
最大连续亏损:
-5.22 USD (3)
每月增长:
0.00%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
5.22 USD (1.01%)
相对跌幅:
结余:
1.01% (5.25 USD)
净值:
6.05% (30.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|174
|USDCAD
|397
|AUDCAD
|522
|AUDUSD
|-143
|NZDUSD
|204
|NZDCAD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.88 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +7.86 USD
最大连续亏损: -5.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Mean Machine SA
没有评论
