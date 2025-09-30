- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
25 (62.50%)
損失トレード:
15 (37.50%)
ベストトレード:
5.88 USD
最悪のトレード:
-4.04 USD
総利益:
34.43 USD (3 418 pips)
総損失:
-18.49 USD (2 269 pips)
最大連続の勝ち:
8 (7.86 USD)
最大連続利益:
7.86 USD (8)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
14.87%
最大入金額:
3.32%
最近のトレード:
36 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.05
長いトレード:
35 (87.50%)
短いトレード:
5 (12.50%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
0.40 USD
平均利益:
1.38 USD
平均損失:
-1.23 USD
最大連続の負け:
3 (-5.22 USD)
最大連続損失:
-5.22 USD (3)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.01 USD
最大の:
5.22 USD (1.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.01% (5.25 USD)
エクイティによる:
6.05% (30.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|174
|USDCAD
|397
|AUDCAD
|522
|AUDUSD
|-143
|NZDUSD
|204
|NZDCAD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.88 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.86 USD
最大連続損失: -5.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Coinexx-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Mean Machine SA
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
3%
0
0
USD
USD
516
USD
USD
11
95%
40
62%
15%
1.86
0.40
USD
USD
6%
1:500