Negociações:
40
Negociações com lucro:
25 (62.50%)
Negociações com perda:
15 (37.50%)
Melhor negociação:
5.88 USD
Pior negociação:
-4.04 USD
Lucro bruto:
34.43 USD (3 418 pips)
Perda bruta:
-18.49 USD (2 269 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (7.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.86 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
14.87%
Depósito máximo carregado:
3.32%
Último negócio:
36 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.05
Negociações longas:
35 (87.50%)
Negociações curtas:
5 (12.50%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
1.38 USD
Perda média:
-1.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.22 USD (3)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.01 USD
Máximo:
5.22 USD (1.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.01% (5.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.05% (30.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|174
|USDCAD
|397
|AUDCAD
|522
|AUDUSD
|-143
|NZDUSD
|204
|NZDCAD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.88 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +7.86 USD
Máxima perda consecutiva: -5.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Coinexx-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
