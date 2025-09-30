- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
1.01 USD
Worst Trade:
-0.32 USD
Profitto lordo:
4.29 USD (670 pips)
Perdita lorda:
-0.78 USD (74 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.26 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
81.87%
Massimo carico di deposito:
1.28%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.32
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-0.26 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.64 USD (2)
Crescita mensile:
0.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.66 USD (0.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (0.66 USD)
Per equità:
0.73% (3.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|294
|AUDCAD
|200
|USDCAD
|102
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.01 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.33 × 3
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
Coinexx-Live
|0.73 × 205
FusionMarkets-Live
|0.78 × 9
LiteFinance-MT5
|1.38 × 8
Darwinex-Live
|1.91 × 195
ICMarkets-MT5
|2.30 × 10
RoboForex-ECN
|2.37 × 46
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 18
EightcapGlobal-Live
|3.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
|4.69 × 58
Alpari-MT5
|5.21 × 24
FBS-Real
|5.43 × 28
OctaFX-Real
|5.57 × 54
Mean Machine SA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
503
USD
USD
1
100%
9
66%
82%
5.50
0.39
USD
USD
1%
1:500