Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
25 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
15 (37.50%)
Mejor transacción:
5.88 USD
Peor transacción:
-4.04 USD
Beneficio Bruto:
34.43 USD (3 418 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.49 USD (2 269 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (7.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.86 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
14.87%
Carga máxima del depósito:
3.32%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.05
Transacciones Largas:
35 (87.50%)
Transacciones Cortas:
5 (12.50%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
1.38 USD
Pérdidas medias:
-1.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
5.22 USD (1.01%)
Reducción relativa:
De balance:
1.01% (5.25 USD)
De fondos:
6.05% (30.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|174
|USDCAD
|397
|AUDCAD
|522
|AUDUSD
|-143
|NZDUSD
|204
|NZDCAD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +5.88 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +7.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Mean Machine SA
No hay comentarios
