- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
25 (62.50%)
Verlusttrades:
15 (37.50%)
Bester Trade:
5.88 USD
Schlechtester Trade:
-4.04 USD
Bruttoprofit:
34.43 USD (3 418 pips)
Bruttoverlust:
-18.49 USD (2 269 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (7.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7.86 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
14.87%
Max deposit load:
3.32%
Letzter Trade:
36 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.05
Long-Positionen:
35 (87.50%)
Short-Positionen:
5 (12.50%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
5.22 USD (1.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.01% (5.25 USD)
Kapital:
6.05% (30.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|12
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|174
|USDCAD
|397
|AUDCAD
|522
|AUDUSD
|-143
|NZDUSD
|204
|NZDCAD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.88 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
