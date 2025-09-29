- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
38 (77.55%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (22.45%)
En iyi işlem:
143.29 USD
En kötü işlem:
-140.91 USD
Brüt kâr:
2 029.81 USD (49 555 pips)
Brüt zarar:
-1 112.99 USD (20 414 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (575.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
753.13 USD (10)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
32 (65.31%)
Satış işlemleri:
17 (34.69%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
18.71 USD
Ortalama kâr:
53.42 USD
Ortalama zarar:
-101.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-361.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-361.05 USD (4)
Aylık büyüme:
91.68%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.68 USD
Maksimum:
582.69 USD (33.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|917
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|29K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
