- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
279
Прибыльных трейдов:
178 (63.79%)
Убыточных трейдов:
101 (36.20%)
Лучший трейд:
366.80 USD
Худший трейд:
-366.30 USD
Общая прибыль:
14 861.99 USD (305 045 pips)
Общий убыток:
-13 152.44 USD (697 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 206.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 206.20 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
49.38%
Макс. загрузка депозита:
52.69%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
160 (57.35%)
Коротких трейдов:
119 (42.65%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
6.13 USD
Средняя прибыль:
83.49 USD
Средний убыток:
-130.22 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 451.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 451.33 USD (5)
Прирост в месяц:
-10.17%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.68 USD
Максимальная:
2 257.31 USD (50.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.48% (2 257.25 USD)
По эквити:
9.12% (79.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|275
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|65K
|BTCUSD
|-461K
|ETHUSD
|3.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +366.80 USD
Худший трейд: -366 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 206.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 451.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
FastScalp VIP
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
179%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
17
81%
279
63%
49%
1.12
6.13
USD
USD
67%
1:500