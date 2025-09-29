СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Wiwin Vantage
Bayu Satria Putra Wahana

Wiwin Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 179%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
279
Прибыльных трейдов:
178 (63.79%)
Убыточных трейдов:
101 (36.20%)
Лучший трейд:
366.80 USD
Худший трейд:
-366.30 USD
Общая прибыль:
14 861.99 USD (305 045 pips)
Общий убыток:
-13 152.44 USD (697 827 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 206.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 206.20 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
49.38%
Макс. загрузка депозита:
52.69%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
160 (57.35%)
Коротких трейдов:
119 (42.65%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
6.13 USD
Средняя прибыль:
83.49 USD
Средний убыток:
-130.22 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 451.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 451.33 USD (5)
Прирост в месяц:
-10.17%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.68 USD
Максимальная:
2 257.31 USD (50.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.48% (2 257.25 USD)
По эквити:
9.12% (79.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 275
BTCUSD 3
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.8K
BTCUSD -46
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 65K
BTCUSD -461K
ETHUSD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +366.80 USD
Худший трейд: -366 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 206.20 USD
Макс. убыток в серии: -1 451.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FastScalp VIP
Нет отзывов
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 09:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
