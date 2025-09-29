시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Wiwin Vantage
Bayu Satria Putra Wahana

Wiwin Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 500 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 237%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
332
이익 거래:
212 (63.85%)
손실 거래:
120 (36.14%)
최고의 거래:
366.80 USD
최악의 거래:
-366.30 USD
총 수익:
16 375.73 USD (344 923 pips)
총 손실:
-14 409.01 USD (728 595 pips)
연속 최대 이익:
16 (1 206.20 USD)
연속 최대 이익:
1 206.20 USD (16)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
48.53%
최대 입금량:
52.69%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
190 (57.23%)
숏(주식차입매도):
142 (42.77%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
5.92 USD
평균 이익:
77.24 USD
평균 손실:
-120.08 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 451.33 USD)
연속 최대 손실:
-1 451.33 USD (5)
월별 성장률:
3.07%
연간 예측:
37.21%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.68 USD
최대한의:
2 257.31 USD (50.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
67.48% (2 257.25 USD)
자본금별:
9.88% (89.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 328
BTCUSD 3
ETHUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 2K
BTCUSD -46
ETHUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 74K
BTCUSD -461K
ETHUSD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +366.80 USD
최악의 거래: -366 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 206.20 USD
연속 최대 손실: -1 451.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FastScalp VIP
리뷰 없음
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 17:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 09:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.