Bayu Satria Putra Wahana

Wiwin Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 181%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
283
Negociações com lucro:
181 (63.95%)
Negociações com perda:
102 (36.04%)
Melhor negociação:
366.80 USD
Pior negociação:
-366.30 USD
Lucro bruto:
14 948.71 USD (307 221 pips)
Perda bruta:
-13 232.52 USD (699 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 206.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 206.20 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
50.48%
Depósito máximo carregado:
52.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
164 (57.95%)
Negociações curtas:
119 (42.05%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
6.06 USD
Lucro médio:
82.59 USD
Perda média:
-129.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 451.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 451.33 USD (5)
Crescimento mensal:
13.37%
Previsão anual:
162.16%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.68 USD
Máximo:
2 257.31 USD (50.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.48% (2 257.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.12% (79.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 279
BTCUSD 3
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 1.8K
BTCUSD -46
ETHUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 65K
BTCUSD -461K
ETHUSD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +366.80 USD
Pior negociação: -366 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 206.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 451.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FastScalp VIP
Sem comentários
2025.12.15 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 18:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 20:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 09:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 14:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 18:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
