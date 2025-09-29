- Crescimento
Negociações:
283
Negociações com lucro:
181 (63.95%)
Negociações com perda:
102 (36.04%)
Melhor negociação:
366.80 USD
Pior negociação:
-366.30 USD
Lucro bruto:
14 948.71 USD (307 221 pips)
Perda bruta:
-13 232.52 USD (699 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 206.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 206.20 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
50.48%
Depósito máximo carregado:
52.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
164 (57.95%)
Negociações curtas:
119 (42.05%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
6.06 USD
Lucro médio:
82.59 USD
Perda média:
-129.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 451.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 451.33 USD (5)
Crescimento mensal:
13.37%
Previsão anual:
162.16%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.68 USD
Máximo:
2 257.31 USD (50.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.48% (2 257.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.12% (79.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|279
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|BTCUSD
|-46
|ETHUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|65K
|BTCUSD
|-461K
|ETHUSD
|3.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Melhor negociação: +366.80 USD
Pior negociação: -366 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +1 206.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 451.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
181%
0
0
USD
USD
926
USD
USD
17
81%
283
63%
50%
1.12
6.06
USD
USD
67%
1:500